Se define al campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi: horario y cómo ver la carrera

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan con posibilidades de coronarse como campeones mundiales en la última fecha de la temporada.

Este domingo se define la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi , y mientras en la Argentina muchos están expectantes por el cierre de temporada de Franco Colapinto , también habrá un campeón con tres pilotos con serias posibilidades: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

La vigésimo cuarta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Yas Marina. Se trata de la última jornada de la temporada. El campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

La tabla tiene a Norris encabezaba la clasificación con 408 puntos , seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392 . Desde el 2010 que no hay una definición de campeonato con tres aspirantes con chances.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de la F1

Domingo 7 diciembre

Carrera - 10.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

¿Quién será el campeón? Los escenarios posibles

Norris para ser campeón:

Queda en el podio.

Es 4º o 5º y Verstappen no gana.

Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).

Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.

Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).

Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

Verstappen para ser campeón:

Gana la carrera y Norris es 4º o peor.

Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).

Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.

Piastri para ser campeón:

Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.

Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.

Franco Colapinto larga desde la última posición

Después de finalizar en el último lugar de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto argentino de la escudería Alpine Franco Colapinto realizó su descargo sobre su rendimiento dentro del Yas Marina Circuit.

El competidor pilarense manifestó: “hice dos track limits... la verdad no sé qué fue lo que pasó, no tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito... la verdad es muy difícil”.

Franco Colapinto

Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo. Además, destacó que de la primera práctica a la Clasificación mejoró en “menos de un segundo” y con una mejora de la pista: más fría y de noche. “Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más, por eso no entindo que es lo que pasa”, agregó.

“Por qué no puedo extraer más en la Qualy... pero nada, hay que trabajara para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, cerró su declaración pos Clasificación de la última fecha de la Fórmula 1.