Manolo Berra se recupera del durísimo golpe contra Santamarina: cuándo podría volver

La preocupación en el momento de la conmoción no solo es de los jugadores y la hinchada. También se traslada a los profesionales de la salud que acompañan día a día a los jugadores. “Nunca sabes la gravedad, es una situación que ningún deportista quiere atravesar ni ver y nosotros como cuerpo médico tampoco. Es una situación de mucho susto y demasiadas opiniones. Todos se asustan, aparecen muchas opiniones, pero para actuar hay que estar con tranquilidad y confiar en lo que se está haciendo”, sostuvo el kinesiólogo.

En una situación de tensión y de incertidumbre en pleno juego, solo los médicos saben el accionar. “Generalmente se busca estabilizar la articulación cervical. Se hace una fijación con las manos y luego con el cuello ortopédico. Manolo además del traumatismo, comenzó a convulsionar, son momentos donde hay que esperar a que vuelva”, añadió.

Las convulsiones provocan un shock y más preocupación para el entorno, sobre todo para aquellos que nunca estuvieron en una situación así. Sin embargo, Figueroa da tranquilidad. “Es normal después del golpe que pase, tuvo un traumatismo demasiado fuerte en el partido y hay que estar ahí con él”, sostuvo.

Cipolletti volvió a los entrenamientos después de la victoria frente al equipo de Tandil, aprovechando la fecha libre y pensando en el encuentro ante Germinal en Rawson. El capitán del equipo, quiere estar presente y volver pronto, pero aún hay que tener paciencia.

berra cipolletti.png

“Hablamos con Darío sobre la gravedad de la situación y los cuidados. Manolo es un jugador que va a querer volver rápido y estar en el partido que viene. Tenemos que ver su evolución, en estos casos hay que esperar hasta 12 días”, explicó Jorge Figueroa.

Las ganas y la pasión es lo que identifica a Berra, que sigue demostrando la calidad y esforzándose para competir junto al Albinegro, pero su salud está primero. “Vamos a ponernos rígidos, respetando el protocolo, puede haber cambios. El día a día te va marcando como sigue el jugador y como hay que seguir. Hoy hizo ejercicios, para estos días él mismo pidió hacer carga (ejercicios normales)”, siguió contando Figueroa.

La euforia de los últimos minutos contra Santamarina envolvió a todos. Tras el 2-1 en el minuto 56 del segundo tiempo, Manolo se festejó, alambrado de por medio, con el goleador Favio Cabral, pero el cuerpo médico seguía pensando en la salud del jugador. “Nos fuimos con el médico para estar con él en la clínica hasta que llegaron los familiares. Nos dijeron que las cosas estaban en orden y nos quedamos con la tranquilidad de que lo pudimos resolver bien. Es feo estar esperando los resultados y difícil que te digan las cosas en ese momento, no es lindo para nadie y menos para los familiares”, contó el kinesiólogo.

En el transitar de Jorge Figueroa como profesional del Club Cipolletti, no es habitual vivir estos golpes. “Esto es totalmente incómodo, es la segunda vez que me pasa algo así pero la primera con jugador de Cipo. La anterior fue por un partido de liga con un jugador de Catriel, donde lo asistí 30 minutos hasta que llegó la ambulancia”, concluyó.

Ante la conmoción cerebral, las jornadas son de evaluación y observación para el jugador. El cuerpo médico no va a arriesgar. “Acá hay que ver, podrá hacer carga o continuar con los trabajos siempre y cuando no tenga mareos, zumbidos ni molestias. En la medida que los síntomas no estén, podrá ir avanzando y volviendo. Si no, estamos en la misma fase”, comentó.

Nota: Juan Pablo Andrez