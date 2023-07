¡Cipolletti épico! Le ganó en la última jugada a Santamarina y se metió en zona de clasificación

Cipo tuvo la primera con un centro que no pudieron rematar al gol Wagner primero y Dezi después. El disparo del defensor fue bloqueado y Dezi pifió su derechazo.

Santamarina tuvo varios momentos de posesión en campo rival, aunque sin generar situaciones. La primera fue a los 23' con un remate de afuera de Quimey Marín que Facundo Crespo sacó al córner sin problemas. Después, un centro de rabona de Julio Zúñiga no pudo ser conectado por ningún jugador del equipo tandilense.

cipolletti santamarina.png

El Albinegro aguantó esa embestida y de contra Favio Cabral forzó un tiro libre peligroso con amarilla para Nicolás Igartúa. Argüello ejecutó la infracción y el disparo salió a medio metro del ángulo derecho de Juan Pablo Mazza.

Al toque, sobre los 32', Dezi desbordó con criterio por izquierda y el pase atrás le quedó a Michelena para su pierna menos hábil, la derecha. El envió salió desviado pero fue una chance clara.

Los últimos 15' de la etapa inicial fueron todos del conjunto rionegrino. Cuando iban 37', Lucas Argüello recuperó el balón en el medio y le sirvió una asistencia fantástica a Fernando Pettinerolli, que definió perfecto ante Mazza y abrió la cuenta para Cipo.

Futbol Cipolletti vs Santamarina 02.jpg Claudio Espinoza

En el arranque del complemento, Jorge Izquierdo mandó a la cancha a Martín Michel para tener más presencia ofensiva y la visita salió en busca del empate. Llegando a los 9' del segundo tiempo, un córner desde la izquierda fue peinado en el primer palo y en el segundo apareció Emiliano López para igualar las acciones.

Cipo reaccionó y generó dos situaciones muy claras. Un tiro libre de Michelena que fue rechazado por Mazza y un cabezazo de Cabral que fue rechazado en la línea por la defensa.

Algo parecido ocurrió llegando a los 23' cuando Lucas Vallejo le ganó a Wagner, definió por arriba de Crespo y Elvis Hernández sacó la pelota cuando tenía destino de gol.

El partido fue picante y disputado todo el tiempo. Facundo Crespo le sacó un cabezazo pegado al palo a Vallejo, en una gran atajada cuando iban 32'.

Antes de los 45', una pelota parada en ataque terminó con Manolo Berra muy golpeado, al punto que tuvo que ser retirado en camilla y reemplazado.

Ya en tiempo adicionado, Cipo fue con todo en busca de la victoria con el apoyo de su gente y los ingresos de Jonatan Palacio y Diego Aguirre.

Había tenido una clara en un tiro libre y otra en un córner que sacó Mazza. Hubo una infracción no cobrada sobre Wagner en uno de los varios tiros de esquina, hasta que en el minuto 54 del segundo tiempo, Pettinerolli hizo una jugada épica por la derecha y Zúñiga lo derribó en el área.

Sandoval cobró penal y Cabral se hizo cargo de una ejecución muy pesada y con un remate lleno de furia le rompió el arco a Mazza para meter a Cipolletti en zona de clasificación.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manolo Berra, Leandro Wagner; Fernando Petinerolli, Lucas Argüello, Maximiliano Amarfil, Luis Dezi; José Michelena, Favio Cabral. DT: D. Bonjour

Santamarina: Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathias Buongiorno, Julio Zúñiga; Federico Motta, Nicolás Igartua, Marcos Pérez, Lucas Vallejo; Quimey Marín, Emiliano López. DT: Jorge Izquierdo

Goles: PT 37 Pettinerolli. ST 9 López (S). 56 Cabral de penal (C).

Cambios: ST, al inicio, Martín Michel por Marín (S), 23 Elían Tus por Motta (S), 35 Jonatan Palacio y Laureano Doello por Michelena y Dezi (C), 40 Diego Aguirre por Jara (C). 42 Nicolás Minici por Vallejo (S), 45 Lautaro Brienzo por Berra (C).

Árbitro: José Sandoval

Cancha: La Visera