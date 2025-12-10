La Federación Rionegrina de hockey cambió su decisión sobre la final que no terminó

Marabunta y Los Perales Hockey Club estaban en los shootouts decisivos cuando el árbitro resolvió suspender el encuentro.

En los últimos días hubo un giro total sobre la final de primera que quedó trunca en la rama femenina entre Marabunta RC y Los Perales Hockey Club . La Federación Rionegrina de hockey cambió su decisión y designó a un campeón, luego de lo que había sido la suspensión durante la definición en la cancha de CAID de Villa Regina.

Tras el 2 a 2 en el tiempo reglamentario y mientras se realizaban los shootouts, los árbitros Lucas Sáez y Matías París habían frenado las acciones ante insultos del padre de una jugadora de Los Perales, tal como lo detallaron en su informe.

En primera instancia, la Comisión de Campeonato indicó que los shootouts continúen sin público en cancha de Cipo el 4/12, con el objetivo de que el torneo se defina en la cancha. Sin embargo, días después la Federación volvió a informar a los clubes que cambiaba su decisión ya que el Tribunal de Disciplina no se había expedido al respecto.

Además, en ese boletín que informó el cambio de decisión, también se comunicó que Los Perales había avisado que no se presentaría a la hipotética reanudación, que entonces también quedó trunca. El club allense manifestó su pesar por lo sucedido y las disculpas del caso.

Finalmente, el Tribunal se expidió determinando que el partido fue dado por perdido a Los Perales HC. Esta decisión implicaría que en las próximas horas Marabunta RC recibiría el título de campeón.

La resolución fue justificada con el artículo 55 del reglamento que dice: "Al equipo cuyos jugadores o público individualizado o individualizable promuevan o produzcan desorden o agresiones en el campo de juego, en sus inmediaciones o en las instalaciones del club donde se realiza un encuentro, antes, durante o después del mismo. Siempre que todo ello fuese informado por la dupla arbitral o bien por las autoridades de mesa en la planilla del partido en el sector observaciones".

Las palabras textuales del agresor

El nombre del papá de la jugadora de Los Perales que insultó al árbitro está en el fallo del Tribunal. La persona fue individualizada rápidamente y la pena del Tribunal para él fue de un año sin poder entrar a una cancha de hockey, ya sea en Río Negro o en Neuquén.

Tal como se escucha en el video que publicó este medio, las palabras textuales que están detalladas en el fallo fueron: "ladrón hijo de puta, chorro. Yo me voy de la cancha pero te espero a la salida y te re cago a trompadas. Siempre lo mismo con vos, cagando el partido a las chicas".

Violencia en el hockey femenino: final entre Los Perales y Marabunta

Cabe mencionar que en aquella jornada en Regina el resto de las finales se disputaron con normalidad y solo hubo problemas en ese partido con la persona en cuestión.