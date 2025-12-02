Fútbol argentino: cuándo se juegan las semifinales del Clausura

Boca recibirá a Racing y Gimnasia hará lo propio ante Estudiantes en un histórico clásico de La Plata.

El fútbol argentino afrontará el próximo fin de semana las semifinales de la versión Clausura de la Copa de la Liga , que en duelos directos determinará a los dos equipos que se enfrentarán en la definición por el título el sábado 13 de diciembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Boca se verá las caras con Racing en La Bombonera, mientras que Gimnasia hará lo propio ante Estudiantes, en un clásico de La Plata que promete ser histórico.

El “Xeneize” viene de eliminar a Argentinos Juniors en el estadio Alberto J. Armando, mientras que la “Academia”, que había sacado a River en octavos, hizo lo propio con Tigre este lunes.

Como el formato del certamen establece que es local el equipo mejor clasificado en la fase de grupos, el clásico también se jugará en la Bombonera, ya que Boca terminó primero del grupo mientras que Racing finalizó tercero.

En cuanto a la fecha, de momento no fueron oficializados ni días ni horarios, aunque está establecido que las semifinales se disputen en el fin de semana del domingo 7 de diciembre, y es un hecho que ese será el día elegido.

Durante la etapa clasificatoria, Boca y Racing se enfrentaron en la misma cancha en la que van a jugar el domingo, en un partido donde la visita fue superior en el primer tiempo y en el complemento se puso en ventaja. Santiago Solari abrió la cuenta para la Academia y Milton Giménez igualó sobre el final.

Por su parte, el “Pincha” viene de eliminar a Central Córdoba en la Santiago del Estero, mientras que el "Lobo” sacó este lunes a Barracas Central. El clásico platense se jugará en el Bosque, ya que Gimnasia terminó séptimo del grupo mientras que Estudiantes finalizó octavo.

Si bien la fecha indicada previamente para este partido también era el domingo 7 de diciembre, un recital ese día de Los Fundamentalistas en La Plata haría que el clásico se dispute el lunes 8 de diciembre y por la tarde en el estadio Camilo Zerillo.

Este implicaría que el ganador del primer cruce tendrá un día más de descanso respecto al platense que se imponga en el derby de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Cómo quedarían los días y horarios de las semifinales

Domingo, 21 hs: Boca vs Racing

Lunes, 16 o 17hs, Gimnasia vs Estudiantes