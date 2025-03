Del Chaco a la Patagonia, Andrés Almirón la pelea en Cipolletti

“La verdad que no me lo esperaba, porque en Chaco, en Resistencia, por ahí el fútbol no es muy vistoso o tenés que ser muy bueno para salir de Resistencia. Gracias a Dios me tocó. Cuando me llamaron, la verdad que no dudé ni un segundo, les dije que sí”, dijo a LMCipolletti sobre su llegada al Capataz.

Para el delantero es su primera experiencia profesional, luego de haber tenido un buen Regional Amateur con Villa Alvear de la capital chaqueña. “No me lo esperaba porque por ahí con la edad que tengo, dije en un momento que "el fútbol ya está, ya pasó el tren", como se dice, pero me dio una nueva oportunidad, así que estoy aprovechando y es la primera vez que ando por estos lados”, agregó.

En sus planes no había una llamada desde el Federal. “Estaba mi club con el que jugamos Regional y llegamos hasta la semifinal el año pasado. Creo que era eso, seguir ahí o buscar un trabajo, pero siempre arraigado al fútbol”, confesó.

En el debut ante Deportivo Rincón, Andrés fue una de las sorpresas del arranque y ante Sol de Mayo otra vez fue titular. “Cuando vine acá a Cipo no vine a ser titular, vine a ganar un puesto porque la verdad que estoy entre muchos jugadores de renombre, que tienen ascensos, que jugaron por muchos lados.”, reconoció.

Durante las prácticas de pretemporada, Andrés ocupó un lugar en el equipo suplente, de hecho en los amistosos que jugó el Capataz no había estado entre los nombres titulares. “Me fui ganando el puesto poquito a poquito, trabajando. Creo que me caracteriza mucho eso de pelearla, de luchar, de dar lo máximo en el entrenamiento. Me tocó ser titular en la primera fecha y la segunda también, así que esperemos que eso siga así, porque la verdad que estoy dando el 100% de mí”, afirmó.

En Viedma, Almirón insistió en el ataque, fue hacia adelante y descontó para Cipo. Además, el gol para él significó abrir su cuenta personal en un Federal A. “En lo personal, por lo que fue mi primer gol en un torneo federal y de forma profesional, muy contento. Más en un equipo donde sabemos lo que conlleva el nombre o la camiseta. Muy contento por eso”, afirmó.

Almirón diferenció las sensaciones y luego del partido que terminó en derrota lo primero que pensó fue en el grupo, que viene de dos derrotas. “En lo grupal estamos un poco tocados porque no son los resultados que vinimos a buscar a este club. Tenemos un equipo muy bueno, con mucho renombre. Se dio una mejoría entre el partido de Rincón y el de Sol. Estamos tranquilos porque sabemos que los resultados positivos van a venir”, sostuvo con confianza.

Lejos de casa, pero con fe

La llegada del “Wacha”, como lo apodan quienes lo conocen, se dio bajo el pedido de Cravero. En la temporada 23/24, lo había dirigido al chaqueño en la provincia de Corrientes.

Almirón llegó con su coterráneo, Andrés Domínguez, que también es de consideración para el DT y entró desde el banco de relevos en ambos partidos. Durante las primeras prácticas, para identificar de qué Andrés se hablaba, se mencionaba al “alto flaco" y al "bajito”.

“Al Chango lo conocí de Mandiyú de Corrientes cuando jugamos Regional, lo tuve ahí como director técnico, también al preparador físico, el "Colo" Enrique. Me tocó venir con Andrés Domínguez, los dos terminamos jugando para Villa Alvear en Resistencia. Nos llamaron a los dos, así que vine con gente que conozco”, comentó.

La característica de ambos chaqueños es la de “incansables”, palabra que se comenta en los entrenamientos ya que corren de principio a fin, insisten, molestan y chocan contra los defensores sin parar. Algunos mencionan que se debe al lugar de origen y Almirón asiente.

“Te doy la razón, el fútbol de Chaco y de esos lugares, es un fútbol donde es correr mucho, presionar, es un fútbol muy poco lírico, digamos. Se caracteriza por tener que correr y meter, las canchas por ahí no están en condición, así que lo único es correr y meter. Si haces un gol es corriendo y metiendo. Eso es lo que me trajo hasta acá y hoy lo estoy haciendo, así que gracias a Dios me está yendo bien”, explicó.

En ambos partidos se vio lo que explica y así llegó su primer gol en la categoría, luego de un centro de Nicolás Trejo y con Andrés metido en el área. “Como se vio en todo el partido que lo fuimos a buscar, creo que fuimos superiores el 90% del partido al equipo rival. Fue un centro que por ahí quise peinar para que la pelota tenga otra trayectoria. Se metió en el segundo palo casi en el ángulo y por suerte para mí pudo ser gol”, recordó sobre el 2-3 ante Sol.

Para Almirón, el domingo contra Brown será su primer partido en el mítico estadio de la calle O'Higgins. “A Cipolletti, de donde yo vengo, siempre se le conoció por un club que peleaba siempre arriba, jugó contra Chaco y lo vimos por las transmisiones. La verdad que muy ansioso por que llegue el domingo, por jugar, por demostrar que este equipo está para grandes cosas y creo que va a ser así”, concluyó el chaqueño.