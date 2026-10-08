El albinegro recibirá a Alvarado el próximo domingo, desde las 15:30, por la ida de las semifinales del Federal A.

Cómo es la venta de entradas para ver a Cipo: precios y más.

Cipo se prepara para una de las citas más importantes de la temporada. El domingo, desde las 15.30, recibirá a Alvarado de Mar del Plata por la ida de las semifinales del Torneo Federal A y el club ya informó los precios y los días de venta y canje de entradas.

La expectativa crece en la ciudad a medida que se acerca el partido. El Albinegro está a tres partidos del ascenso y buscará dar el primer paso de las semis en una Visera de Cemento que se espera colmada.

Para el encuentro frente al conjunto marplatense, la entrada de platea tendrá un valor de $60.000 , mientras que los menores de 12 años que accedan a ese sector abonarán $40.000 .

En popular, el precio general será de $45.000. Para damas, menores de 12 años y jubilados, el valor será de $25.000.

Omar Novoa

La venta comenzó con la modalidad anunciada por el club. Los hinchas ya pueden adquirir sus localidades en la Secretaría de Club Cipolletti, ubicada en Mengelle 210, de 8 a 20.

Los socios tendrán días exclusivos para la venta y el canje. Podrán acercarse a la misma sede el viernes y sábado, de 9 a 19.

Además, quienes no puedan comprar su entrada durante la semana tendrán una última posibilidad el día del partido. El domingo habrá venta en la boletería de calle O'Higgins desde las 10 hasta el inicio del encuentro.

Cipo viene de protagonizar una actuación contundente ante Sol de América, al que goleó 6-1 para meterse entre los cuatro mejores del Federal A. Ahora tendrá enfrente a Alvarado, que cuenta con ventaja deportiva y definirá la serie en Mar del Plata.

La ciudad ya empieza a palpitar una semifinal que puede marcar un antes y un después para el Albinegro. El domingo, desde las 15.30, será el primer capítulo.

Datos de la venta de entradas

Valores – La Visera de Cemento | TFA 2026

Platea: $60.000

Menores de 12 años (platea): $40.000

Popular: $45.000

Damas: $25.000

Menores de 12 años (popular): $25.000

Jubilados: $25.000

Canje y venta en Secretaría – Mengelle 210

Miércoles: 8 a 20

Jueves: 8 a 20

Venta y canje de socios – Secretaría, Mengelle 210

Viernes: 9 a 19

Sábado: 9 a 19

Venta en boletería – calle O'Higgins

Domingo: de 10 hasta el inicio del partido.}