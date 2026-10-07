Además del campañón, en Cipo debutaron cinco pibes de las inferiores en siete meses

El albinegro vuelve a demostrar la importancia de las categorías formativas y la proyección de jugadores jóvenes.

En lo que va de la temporada, Fabián Enríquez miró en varias oportunidades al banco y envió a juveniles al campo de juego . La gran mayoría de ellos debutaron en la etapa regular del Federal A para Cipo y el último domingo se sumó uno más.

Valentín Flores, Facundo Berezoski, Lucas Vázquez y Sebastián Rivas tuvieron su estreno en la primera etapa del torneo. En la vuelta de los cuartos de final, Máximo Ramos se convirtió en el quinto juvenil en tener su debut en la categoría.

Valentín Flores fue uno de los primeros. Tuvo su estreno en la quinta fecha frente a Deportivo Rincón. La lesión de Nicolás Trejo obligó a modificar rápidamente el equipo y el juvenil ingresó en el primer tiempo para ocupar el lateral derecho.

Contra Rincón, Cipo ganó 2 a 1 como visitante.

Aquella misma tarde, en Rincón de los Sauces, también llegó el turno de Berezoski, quien ingresó en el complemento por Sebastián Jeldres. Su historia tiene una particularidad: no realizó toda su formación en las inferiores albinegras. Llegó a comienzos de año después de las pruebas de enero, para reforzar al equipo de Liga, y terminó ganándose un lugar en el plantel profesional.

Lucas Vázquez también había sorprendido al integrar la primera delegación del campeonato que viajó a Río Cuarto. Pero su estreno llegó en Mendoza, ante San Martín, cuando ingresó por Nicolás Peralta en la fecha 11.

Sebastián Rivas completó las apariciones anteriores a la de Ramos. El lateral reemplazó a Nicolás Trejo en La Visera, en la jornada 14. Aquella tarde, Cipolletti se quedó con la victoria ante Deportivo Rincón.

En los últimos años

La apuesta por los chicos no comenzó esta temporada y es una marca registrada de Cipo. Basta con repasar lo ocurrido en los últimos años, donde diferentes entrenadores fueron incorporando futbolistas surgidos o desarrollados en el club al plantel del Federal A.

En 2024, Sergio Ranquehue tuvo su oportunidad durante el ciclo de Gustavo Noto. Más adelante aparecieron Jeremías Langa e Ignacio Montero durante el tramo final de la etapa regular con Gabriel Nasta. Langa consiguió posteriormente consolidarse y, durante la temporada siguiente, alcanzó la titularidad.

En 2025 fue el turno de Benjamín García, quien debutó en La Visera reemplazando a su hermano Nehuén, también formado en la institución.

Un poco antes había aparecido Federico Acevedo. Después de destacarse en la Liga Confluencia, Darío Bonjour lo mandó a la cancha ante Sol de Mayo en 2023. Aquellos primeros minutos fueron el comienzo de un recorrido que incluso lo llevó posteriormente al fútbol de Grecia antes de regresar a Cipolletti.

En categorías superiores están otros con más recorrido, también surgidos del club, como Maxi Amarfil en Platense y Nicolás Iachetti en San Martín de San Juan.

Ahora fue el turno de Máximo Ramos. En una mañana que quedará guardada en la memoria de los hinchas por el 6-1, la remontada ante Sol de América y la clasificación a semifinales, el juvenil de Plottier también tuvo su momento.

El resultado fue histórico para Cipo, pero para él significó algo todavía más personal: cumplir el sueño de debutar con la camiseta que eligió para formarse.

Omar Novoa

Cipo será local el próximo domingo, a las 15:30, frente a Alvarado, en el partido de ida de semifinales. La vuelta será una semana después en Mar del Plata.