Fabián Enríquez, tras el 6-1 de Cipo: "Tenemos mentalidad ganadora y no nos quedamos con esto"

El entrenador del Albinegro destacó el convencimiento del plantel, el respaldo de la gente y el trabajo conjunto con la dirigencia.

Cipo no dejó lugar para las dudas. Con una goleada histórica por 6 a 1 sobre Sol de América, el Albinegro selló su clasificación a las semifinales del Federal A y ratificó que atraviesa su mejor momentode la temporada. Después de una mañana de enorme contundencia en La Visera , Fabián Enríquez puso el foco en el convencimiento de sus jugadores, el acompañamiento de la gente y una mentalidad que, según explicó, fue una de las bases de su trabajo desde que asumió.

“Muy contento porque dimos un paso importante. Las ganas estaban y me pone muy feliz por la gente que hoy nos acompañó masivamente. Felicitarlos a todos, dedicarlo a la comisión directiva que hace un esfuerzo incansable, a la gente por venir hoy, por brindarse. Creo que los jugadores les han dado un buen partido, nos pone contentos a nosotros y estamos en semifinales”, expresó el entrenador en el campo de juego.

El resultado tuvo una explicación futbolística contundente. Cipo salió decidido a imponer condiciones y resolvió buena parte de la serie en apenas media hora, con cuatro goles que dejaron sin respuestas al conjunto formoseño.

Omar Novoa

“El convencimiento de los muchachos” fue la principal virtud que remarcó Enríquez. “Siempre dije que nosotros tenemos nuestra fortaleza de local. Hoy tuvimos contundencia, en media hora estábamos ganando 4 a 0. Es importante para ellos, porque tienen mentalidad ganadora. Es lo que propongo desde que vine, mi equipo tienen que tener mentalidad ganadora, ir para adelante, con errores y aciertos. Es lo que nos depositó acá. Salimos primeros en ambas (fase regular y campeonato) y estamos en busca de llegar al último partido”, agregó.

Omar Novoa

El técnico también hizo referencia al proceso que permitió al equipo llegar a esta instancia. Desde su llegada, el cuerpo técnico planteó modificaciones y encontró respuestas en un plantel que terminó consolidándose como protagonista.

“Cuando vinimos nunca dudamos. Sabíamos que teníamos que trabajar duro y cuál era la fórmula para llegar a donde estamos, en un lugar privilegiado como una semifinal. Por eso el trabajo desde que asumimos, sabíamos que teníamos que modificar algunas cosas importantes, la comisión directiva lo entendió y en conjunto vamos trabajando. El laburo es de todos. Los muchachos son los protagonistas, los que salen a la cancha. Hoy brindaron a la gente un espectáculo. Tenemos que seguir trabajando”, avisó el técnico.

Omar Novoa

Cipolletti ya está entre los cuatro mejores del Federal A, pero Enríquez no pretende que la goleada funcione como un punto de llegada. El entrenador valoró la evolución del equipo y la búsqueda de una identidad, aunque dejó en claro que todavía hay camino por recorrer.

“Fuimos de menor a mayor. Cambiando piezas, sistemas. Es importante en estos torneos encontrar una regularidad y más en esta etapa final. Así que hay que seguir trabajando. No nos quedamos con esto, seguro hay muchas cosas para mejorar”, finalizó.

El Albinegro dio otro paso hacia el objetivo del ascenso. La ilusión crece en La Visera y el mensaje del DT es claro: disfrutar la clasificación, sostener la mentalidad ganadora y seguir mirando hacia el último partido.