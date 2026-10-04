Con goleada y baile, Cipo transformó una mañana cualquiera en un día memorable

Con una multitud en las tribunas, el albinegro mostró su mejor cara ante Sol de América. Fue apabullante y, en el mes de su aniversario, se ilusiona con volver a la Primera Nacional.

Ya en la semana se respiraba un aire diferente en la ciudad y la región. Era una certeza que La Visera luciría como nunca lo había hecho este año, con el objetivo de apoyar al equipo en el partido de vuelta de cuartos de final del Federal A. Disfrutando de un recibimiento multitudinario, con aplausos y papelitos, Cipo tomó esa energía y fue apabullante con el 6 a 1 ante Sol de América de Formosa que le dio la clasificación a semis.

Lo logrado por el equipo de Fabián Enríquez en la mañana del domingo, en un horario atípico para el fútbol de ascenso, transformó una jornada cualquiera en un día memorable.

Desde muy temprano, las adyacencias del estadio lucieron diferentes. Banderas, camisetas, el operativo de seguridad y un clima ideal para ver a un Cipo que necesitaba ganar por cualquier resultado para clasificar.

Omar Novoa

No solo ganó, sino que jugó como un equipo campeón, porque superó a su rival en todos los estratos necesarios para triunfar que tiene el complicado fútbol de ascenso en nuestro país.

Para el recuerdo

Familias, diferentes generaciones, hinchas que hace tiempo no iban a la cancha y hasta los simples seguidores del fútbol que quieren ver un buen espectáculo.

Las más de seis mil personas que poblaron las tribunas fueron a la cancha con expectativas y el equipo no defraudó. El conjunto rionegrino fue una aplanadora tanto desde el juego como en la contundencia.

Vale decir que durante todo este año el Capataz fue superior a sus rivales, fundamentalmente jugando en casa. Los sometió a todos desde el trámite, pero un tema a mejorar era la efectividad. Al combinar ambos factores y sumarle el apoyo masivo de la gente, Cipo no encontró oposición en Sol de América.

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El equipo formoseño no solo se enfrentó a una aplanadora de fútbol, sino que además tuvo un par de errores individuales impropios de un equipo que llega a esta instancia.

Desde el pitazo inicial, las acciones colectivas y los desempeños singulares de Cipo no dejaron dudas. Un equipo trabajado, protagonista y con ambición de ascenso.

Una figura y varios destacados

En un nivel general muy alto, Gonzalo Lucero fue la máxima figura. Jugando como volante interno, un puesto en el que se asentó esta temporada, se comió la cancha.

En los primeros 5' de partido, el zurdo recuperó una pelota por minuto y a eso le sumó envíos largos punzantes y pasadas al ataque con criterio. Tuvo premio en el segundo tiempo al anotar su gol llegando por el segundo palo.

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Nicolás Peralta tocó pocos balones, pero mostró toda su calidad para anotar el tercero de cabeza y el cuarto con cara interna al primer palo tras la gran jugada de Nehuén García. Es un jugador para pelear cosas importantes y lo ratificó.

Federico Acevedo abrió la cuenta con un tanto bien de goleador en el área chica. Pero además aportó mucho en las pelotas profundas para que el equipo asfixie al rival una y otra vez. Como si fuera poco, intervino en el cuarto y asistió en el quinto.

Después de estar algunas fechas ausente por su situación contractual, su regreso al plantel es clave para pensar en un Cipo que busca hacer historia.

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La jugada de Leandro Vella en el primer gol solo pueden hacerla los elegidos, los diferentes. De espaldas al arco, en tres cuartos de cancha, bajó como los dioses una pelota alta, difícil de controlar. En el mismo movimiento se sacó de encima a dos marcadores y le puso un pase flotado a Andrés Almirón, que asistió a Acevedo.

Justamente, el "Wacha" Almirón también fue determinante. Asistencia, gol y el despliegue que viene mostrando desde que llegó a la ciudad, en febrero del año pasado. Hace rato que desde este espacio lo destacamos como uno de los mejores volantes de la categoría.

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El otro que tuvo una mañana de alto vuelo fue Nehuén García, que se soltó por izquierda, dejó un surco y fue gran arma ofensiva, incluyendo la jugada lujosa en el primer gol de Peralta.

Tanto el sobrio capitán Marcos Pérez, como los tres centrales (Piro, González y Manchafico) cumplieron lo que el equipo necesitaba, mientras que a Facundo Crespo casi no lo inquietaron.

En el complemento, Enzo Vallejos aprovechó la asistencia de Nahuel Luna y completó la faena. Los dos ingresados también fueron parte de la fiesta y tuvieron su premio.

En un plantel que pelea cosas grandes no son importante solo los once que juegan.

Omar Novoa

El trabajo del cuerpo técnico que encabeza en Enríquez también amerita su mención, porque en la cancha se ve un repertorio trabajado de la semana.

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Cuando estaba 0-2, Sol de América protestó por un gol mal anulado a Bruno Di Martino por el asistente Emiliano Bustos. En las tribunas, más de un hincha comentó: "por fin una para nosotros". Es justo decirlo: el baile fue tal que esa jugada es apenas una anécdota.

El descuento de Facundo Mendoza también hizo de la jornada un partido único. El volante de la visita la clavó en el ángulo con una facilidad llamativa para el 1-4 parcial, pero en el mismo disparo se lesionó en el aductor de la pierna derecha y mientras la pelota todavía recorría la red, pidió el cambio.

Omar Novoa

A disfrutar el camino

Cipo todavía no ganó un título. Está apenas a tres partidos de hacerlo y volver a la Primera Nacional.

Pero esto que logró ya es digno de destacar. Primero porque despertó a su público con una campaña que merecía hace rato el marco que se vio este domingo en las tribunas.

Y después porque el equipo le retribuyó a su gente con una goleada espectacular a la que no le faltó nada.

Mientras avanza en la búsqueda del tan ansiado ascenso, el albinegro disfruta el camino.