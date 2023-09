Cabral y Palacio, un "doble 9" que funciona en Cipolletti

Cabral metió el gol del empate luego de que su compañero de ataque peinara el balón. Con un remate inatajable, estampó el 1 a 1. "Una jugada que estaba pensada con la peinada de Pala, que gana de arriba muy bien. Y bueno, me dejó mano a mano, sabiendo que el arquero no salió decidí reventarle el primer palo porque sabía que no iba a poder tener reacción", explicó el "9" sobre su tanto.