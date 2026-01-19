Ariel González, el goleador inesperado de La Amistad que sueña con el ascenso

El defensor marcó un tanto clave en el 2 a 0 contra Deportivo Roca, en la ida de las semifinales del Regional Amateur.

La Amistad está yendo de menor a mayo en el Regional Amateur y encontró uno de sus mejores momentos en casa en la ida de las semifinales ante Deportivo Roca. Sobre todo en el segundo tiempo, el equipo de Alfredo Tizza fue muy superior a su rival y sacó una diferencia importante.

Además del tanto del capitán Kevin Guajardo en el crepúsculo del primer tiempo, pasado el cuarto de hora del complemento apareció Ariel González para establecer cifras definitivas.

La etapa inicial había sido pareja e incluso el zurdo confesó que les había costado. "Era un partido duro, iba a ser un partido similar a un Federal A, era un partido de detalles. Creo que lo preparamos muy bien. En lo personal contento, se me dio el gol. Tuve un primer tiempo complicado, en lo táctico no lo encontrábamos, pero con el gol pude levantar", dijo a LMCipolletti.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (2) Omar Novoa

La Amistad mostró mayor solidez defensiva que en la serie anterior con San Patricio. "Todos los partidos son duros, no hay que descuidarse. La semana pasada por ahí estábamos confiados, o inconscientemente relajados y nos pasó factura, pero creo que lo revertimos muy bien hoy", agregó el defensor.

Los segundos 45' fueron de lo mejor del once cipoleño en el torneo, porque además de la cantidad de chances de gol que se generaron hay que tener en cuenta la instancia.

No hay que bajar la guardia

En el plantel que comanda Tizza saben que el rival es uno de los más duros de la zona y que todavía la serie no está cerrada. "Va a ser un partido a muerte. Internamente pensamos que es una llave muy difícil. Es partido a partido, esto no está cerrado, en dos detalles te pueden empatar la serie", declaró González respecto del encuentro de vuelta a disputarse en el estadio Luis Maiolino el próximo domingo.

La superficie va a cambiar, porque Deportivo Roca tiene césped artificial. "El sintético es complicado, uno no está acostumbrado. De donde vengo no hay canchas de sintético, pero en la semana vamos a preparar el partido", afirmó el jugador de La Amistad.

Ariel González es uno de los tantos que arribó al conjunto cipoleño como refuerzo. Las ambiciones de la institución están claras desde su fundación y ahora la idea es poder jugar una final por el boleto al Federal A por primera vez en su historia.

El defensor llegó proveniente de Gimnasia de Concepción del Uruguay para aportar su experiencia y jerarquía. "Es un club muy lindo, desde que llegué me siento muy cómodo y ojalá se de pueda dar el ascenso", sentenció.

El equipo que pase de la serie entre La Amistad y Deportivo Roca será rival del que se imponga en la llave en la que que Jorge Newbery está al frente de Boxing de Río Gallegos por 3 a 1. Esa batalla se resolverá el domingo en la capital de la provincia de Santa Cruz.