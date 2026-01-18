La Amistad se impuso con autoridad a Deportivo Roca en la ida de las semis del Regional Amateur

En su casa, el equipo cipoleño le ganó al naranja con los goles de Kevin Guajardo y Ariel González.

En el comienzo de la semifinal patagónica del Regional Amateur, La Amistad superó por 2 a 0 Deportivo Roca con una sólida actuación . El equipo cipoleño, dirigido por Alfredo Tizza , consolidó una ventaja que le permite viajar al partido de vuelta con algo de tranquilidad.

Las ausencias de Yoel Juárez y Santiago Garcés por lesión eran sensibles, que perdió a su mejor jugador y a un futbolista clave en la mitad de la cancha.

Sin embargo, La Amistad tuvo la solidez que le venía faltando en el plano defensivo y adelante contó con su ya habitual poder de gol.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (4) Omar Novoa

En un primer tiempo cerrado, ambos tuvieron aproximaciones. Kevin Guajardo contó con la más clara para La Amistad, mientras que Santiago Villalba estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo que pasó cerca.

Bajo un intenso calor, el desgaste físico fue importante para ambos equipos. Roca tuvo que cambiar a Enzo Núñez, que salió lesionado, y en su lugar ingresó Fabián Illanes.

Esa demora y algunas más breves llevaron al árbitro Kevin Bustos a dar siete minutos de adición. Desde la visita hubo mucha queja con la tarea de los jueces.

En la última acción de la etapa inicial, el arquero Bruno Corsi cometió un error grave que fue aprovechado por Guajardo para abrir la cuenta.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (11) Omar Novoa

Apenas inició el complemento, el colombiano Luis Miranda estuvo cerca del empate y después Luciano Roberti evitó el segundo de Guajardo con una salvada espectacular.

Llegando a los 16', Nicolás Alonso estuvo a punto de aumentar la cuenta pero Corsi se redimió con una atajada fenomenal, pero fue el anuncio de lo que sucedería en la jugada siguiente.

Tras el córner, otra vez el arquero de Roca tapó en gran forma ante el disparo de Ariel González y en el rebote apareció el mismo jugador para estampar el segundo en el marcador.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (3) Omar Novoa

Más tarde, Corsi volvió a salvar en su tercera intervención y de no ser por el "1" roquense la diferencia podría haber sido mayor.

La serie finalizará el próximo domingo en el Luis Maiolino, donde Roca buscará la hazaña y La Amistad cumplir con la lógica.

SÍNTESIS

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Jeremías Langa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Nicolás Alonso; Santiago Gómez, Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza.

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Luciano Roberti, Facundo Laumann, Santiago Villalba, Juan González; Diego Guevara, Enzo Núñez, Carlos López, Luciano Pereyra; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina.

Goles: PT 52 Guajardo (LA). ST 17 Ariel González (LA)

Cambios: PT 40, Fabián Illanes por Núñez (DR). ST, al inicio, Lautaro Berthon por Pereyra (DR), 18 por René Meireles y Tobías Sanhueza por Guevara y Vallejos (DR), 19 Diego Martínez y Suárez por García y Alonso (LA), 33 Benjamín Morales por Miranda (DR), Facundo Morales por Gómez (LA), 47 Nicolás Domínguez y Jorge Sanhueza por Guajardo y Santa Cruz (LA).

Árbitro: Kevin Bustos, de Coronel Dorrego

Cancha: Predio La Amistad

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (5) Omar Novoa

Jorge Newbery ganó con lujo y tiene un pie en la final

En Comodoro Rivadavia, el Aviador se impuso 3 a 1 ante Boxing de Río Gallegos. Franco Domínguez marcó los tres tantos de los chubutenses. El primero de ellos fue de cabeza tras un centro lujoso de rabona de Alex Sosa.

Ulises Quiroz había abierto la cuenta en el comienzo del partido para la visita, que la tiene muy difícil para la vuelta porque Jorge es un club de mucho peso.