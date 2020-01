El loteo que está pegado a su chacra tomó parte de la acequia que riega esas tierras, por lo que Liss tampoco puede ingresar a limpiar la parte del canal que le toca. Ni él ni el Consorcio.

Advirtió que los problemas, que hace alrededor de dos años eran potenciales, cada vez son más concretos a medida que se consolida el loteo.

El chacarero contó que demandó al vecino para que no siga adelante con su proyecto de loteo. Pero aseguró que nunca dejó de avanzar, pese la orden judicial de no innovar que dictó la Justicia Civil. "Hizo caso omiso e innovó innumerables veces", acotó Liss.

Antes de tomar acciones legales, también hizo el reclamo ante el Ejecutivo, pero no logró revertir la situación. Por eso también demandó al Municipio. "No hizo lo suficiente para velar por el Código de Edificación e impedir esa situación. Si colocó una faja, no la cumplió; y luego le puso una multa de más de 400 mil pesos, que no cobró. Eso es lo mismo que nada", advirtió.

Dijo que no está en contra de la gente que necesita acceder a la tierra. "Yo defiendo mi producción, que es mi medio de vida. En zona de chacras no es posible hacer un barrio, está prohibido", reiteró con mayor énfasis.

Hay motivos razonables para sostener que un barrio no puede convivir bien con una chacra en producción al lado. Incluso, otro productor lindante, que tenía plantas de ciruelas, llegó a hacer la presentación, pero un cáncer le llevó la vida.

El productor asegura que el loteo afecta su producción y pidió que se cumpla la prohibición de lotear terrenos en zona rural.

Un proyecto muy polémico

En Ferri, una chacra fuera de producción fue dividida en 120 lotes para viviendas. Está prohibido porque el uso de suelo se reserva a la producción.

Un productor vecino al predio denunció al loteador para que no avance, pero a pesar de medidas de no innovar, el proyecto se está consolidando.

Además, apuntó contra el Municipio. Lo acusa de no haber hecho cumplir su propia ordenanza, que impide lotear chacras.

Por qué no

Liss explicó que la mayoría de las plagas son atraídas y proliferan en ambientes de luz. "No es lo mismo el farolito de una casa o dos, a que haya 120 viviendas con luz y las calles internas tengan alumbrado público", ilustró.

El hecho de que 120 autos transiten en un futuro cercano por lo que fue una chacra también generaría impacto, igual que las familias volcando sus residuos cloacales a las napas freáticas. Incluso, el servicio de agua tiene otra afectación.

Reconoció que nunca hubiese imaginado, ni se imagina ahora, la proyección de un barrio pegado a su plantación de uvas. "Espero que este conflicto tenga un final feliz. Yo confío, no estoy resignado, y hago lo que tengo que hacer", manifestó.

"Los términos de legalidad están deteriorados", lamentó, y dijo que "la ley parece una opinión más". Pero no pierde la fe en que la Justicia resuelva a su favor y el loteo termine siendo un mal recuerdo.

Mientras tanto, intenta salvar sus cinco hectáreas en producción y protegerlas, además, de los fuegos ocasionales que prenden en las chacras donde la gente no produce y que muchas veces él mismo salió a apagar. Gustavo espera que haya novedades tras la feria judicial. La causa tramita en el Juzgado Civil 1 de esta ciudad.

LEÉ MÁS

Quedaron libres los integrantes de la banda acusados de inhibir las alarmas de los autos

Vuelve el calor con todo: el finde anticipan 40 grados