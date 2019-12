Si bien comentó que "el Municipio infraccionó al propietario del loteo y colocó una faja de clausura para que no siga avanzando, éste desoyó la orden municipal, retiró los precintos y continuó loteando".

Incluso dijo que el Ejecutivo le inició juicio al propietario del loteo ilegal, pero a su vez el productor afectado por esa misma parcela demandó al Municipio, ya que es la autoridad de aplicación que determina el uso del suelo, dónde se puede urbanizar y dónde no, y quien debe velar por el cumplimiento de las normas.

Lo que pasó con este loteo es un caso testigo que visibiliza las consecuencias que puede tener el avance de la urbanización inescrupulosa sobre zonas rurales no habilitadas para tal fin. Ocurre que los asentamientos corrompen el entorno natural y las producciones cercanas comienzan a tener problemas con la calidad de la fruta para exportar. Aparece el riesgo de la plaga conocida como carpocapsa y otros inconvenientes.

"Si tenemos una zona rural, que hay que preservar, no es capricho. La realidad es que tiene otro destino de explotación", sostuvo Radivoy.

Por eso, durante todo este año el Municipio llevó a cabo una campaña fuerte para identificar cuáles son las zonas rurales donde no se puede lotear la tierra, y llamó a la comunidad a realizar todas las consultas en la dirección de Hábitat antes de comprar una parcela en la que luego no podrán construir por no ser urbanizable.

"Este tipo de loteos generan un doble perjuicio: al productor que cumple con la norma y corre el peligro de no poder colocar su producción en el mercado, y el perjuicio que puede sufrir el Municipio por la conducta inescrupulosa de propietarios que quieren lucrar donde no está permitido hacerlo", explicó el representante legal del Estado local.

Hay que agregar el riesgo potencial de que la gente que compró un lote sea estafada, ya que la urbanización no será habilitada y, por lo tanto, el acceso a los servicios, si lo tienen, será posible de forma clandestina.

Prevén más juicios contra el Estado

El titular del Consorcio de Regantes, Eduardo Artero, anticipó: “Si siguen los loteos ilegales al lado de la gente que está trabajando, o salones de fiestas, canchas de fútbol, lo que vos quieras, este y varios juicios más va a haber contra el Estado”. El productor consideró que “es culpa del Municipio” que la urbanización haya avanzado en zona rural y expresó: “El Municipio no tendría que haber dejado que esto suceda. Nosotros, además, dimos aviso antes de que pase. E igual lotearon”, advirtió Artero. Radivoy, por su parte, lamentó que los inescrupulosos quieran destruir el enorme trabajo que se realizó a lo largo de los años para que el Valle dejara de ser un desierto y se convirtiera en una zona de riego por gravedad, ahora en franco retroceso. “Todo eso están afectando”, concluyó.