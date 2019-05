Denuncias cruzadas por el loteo de Comercio en Ferri

Mientras tanto, sigue pasando el tiempo para los afiliados que alguna vez pagaron a la mutual su terreno y se sienten rehenes de una situación que, posiblemente, se tenga que zanjar en la Justicia, a menos que Bordignon y la mutual lleguen a un acuerdo, a instancias de una mediación.

“Se pueden seguir peleando, pero que nos dejen seguir adelante con nuestro proyecto, porque estamos en la misma que hace 15 años atrás. Seguimos a la deriva y hay familias que ya no pueden pagar un alquiler, que viven en casa de padres, suegros o hermanos, y los que están construyendo se tuvieron que colgar de la luz como en una toma porque ni siquiera tenemos servicios en el loteo”, dijeron los manifestantes.

En diálogo con LM Cipolletti, Bordignon aclaró: “Nada me vincula con esta gente, yo soy el vendedor, Mutrame el comprador, y lo que hizo la mutual con sus afiliados es problema de la mutual”. De esta manera, tomó distancia de una disputa que, sostuvo, liga “de rebote”.

14 Los años que llevan esperando los afiliados a Comercio que pagaron sus terrenos.

El 8 de abril le mandó una carta documento a la mutual para que pague la deuda que mantiene con él por la venta de la chacra. No precisó el monto, pero recordó que le exigió a Mutrame que escriture en 45 días, porque si no lo va a hacer un juez. “¿Quién escritura antes que le paguen? Hago esto porque me quiero despegar. Yo nunca estafé a nadie ni lo voy a hacer”, enfatizó.

Morrison aseguró que el monto que reclama Bordignon supera el valor de la chacra y amenazó con ir a la Justicia. “Tengo documentación que me respalda. No le podemos pagar lo que reclama, si ya le pagamos mucho más de lo que sale la chacra”, expresó.

Admiten irregularidades internas

El titular de Mutrame, Juan Morrison, culpó de la demora en la entrega de las tierras al vendedor, aunque reconoció que hacia el interior de la mutual se cometieron irregularidades. Por caso, la certificación de una deuda de 5 millones de pesos por la venta. “Esto no cierra por ningún lado, si ya entregamos dos terrenos como forma de pago más una suma en pesos”, advirtió Morrison. Mientras tanto, pidió que la chacra pase a nombre de la mutual, para que la entidad haga lo mismo con sus afiliados, con el objetivo de que la gente no siga en el medio.

