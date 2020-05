Crece la grieta entre la Muni y el gremio Sitramuci

"Para mí, y espero que para la Justicia también, ha quedado claro que la postura de no dialogar con Sitramuci y no reconocer su labor es un simple capricho", enfatizó el dirigente Omar Meza, quien dijo que la posición del Municipio tendría que ver con que el gremio "hace denuncias explosivas todo el tiempo".

El referente sostuvo que su organización no tiene previsto "abandonar a los trabajadores y dejar de hacer los reclamos que se deben concretar". "Dejar de actuar en beneficio de los compañeros sería como entregar el sindicato a los gobernantes de turno, lo que no estamos dispuestos a hacer bajo ningún concepto. Seguiremos cumpliendo nuestro rol de representar a los empleados y si tenemos que salir a la calle y protestar, lo volveremos a hacer cuando llegue el momento", advirtió.

Expresó que la política asumida por la administración de Claudio Di Tella "es una continuación de la que implementó contra el gremio la ex gestión de Aníbal Tortoriello", y advirtió que el Municipio puede verse "muy complicado" por su accionar, puesto que Sitramuci cuenta con reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación y con abundantes antecedentes de su actividad plenamente reconocida en otras épocas hasta que Tortoriello decidió ningunearla. "Nosotros lo que queremos es el diálogo y poder hablar con el gobierno de cada tema que vaya surgiendo. No me explicó por qué no quieren dialogar", recalcó.

