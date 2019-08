"Durante las clases los chicos siempre me preguntan por los perritos, porque yo también soy voluntaria en el refugio. Se engancharon con esta iniciativa y se preocupan mucho por los animales. Muchos de los que ya han terminado la escuela, me entero por sus mamas que buscan bidones, los atan a los árboles y les ponen agua y comida para los perros de la calle. Sabemos que no se puede ayudar a todos, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance", expresó.

La actividad se llevará a cabo en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

En cuanto al proyecto, Eli comentó que lograron poner en pie seis cuchas y una variedad de camas, bebedores y comedores que fueron realizados con materiales tales como plástico, cartón, madera, entre otros. "Siempre les inculcamos el valor de la vida de los animales, la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente", agregó.

Los alumnos, junto a docentes y padres, cargarán las cuchas en la escuela cerca de las 13.30 para poder estar en el refugio a las 14, donde harán la entrega oficial.

Finalmente, la maestra cipoleña recordó a todos los vecinos que pueden colaborar con los perros de la Isla con todos los elementos que crean pertinentes y que, en este momento específico, están necesitando malla sima para reforzar el canil de un pitbull que días atrás mató a una perra. "También puede ser alimento y mantas, todo sirve", concluyó.

