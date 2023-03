horne-candidatura-2.jpg

En otro momento de su discurso, Horne hizo mención a la salud pública: “Río Negro tuvo el mejor hospital público de la Argentina en el año ‘73, el sistema existe, sin embargo a pesar de los recursos inmensos que pone la salud pública nacional, que nos permite tener hoy tomógrafos, lectores digitales, toda aparatología de última generación, el hospital público es una calamidad. Hay hospitales que no tienen personal, las guardias están atiborradas, no tenemos suficiente cantidad de profesionales porque lo han vaciado, y cuando se vacía la salud pública es porque alguien engorda, alguien crece, entonces aquí viene la transferencia de los recursos del pueblo al sector que acumula la mayor riqueza. Vamos a meter mano en la salud pública, es otra de nuestras prioridades”.

El Frente Vamos con Todos está integrado por cuatro partidos: Parte (Magdalena Odarda), el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Acción Peronista (Soria) y Comunidad Organizada (Movimiento Evita). El Partido Justicialista de Río Negro, referenciado en Cristina Fernández de Kirchner, se presenta bajo el sello Nos Une Río Negro y llevará como candidato a la gobernación a Alberto Weretilneck.

En el plano productivo, la candidata del Frente de Todo mencionó que “Cipolletti era una de las zonas productivas del Alto Valle, quedan 15 o 20 productores, pero hemos tenido más de 200. Esos productores hoy están acorralados porque el gobierno provincial no les brinda acceso al crédito. Hay una decisión del gobierno provincial de desalentar la producción. Nosotros queremos producir alimentos, queremos que nuestros vecinos de Bariloche también puedan disfrutar la fruta del Alto Valle y para eso vamos a generar las condiciones necesarias para que circulen los alimentos en la provincia. Sabemos lo duro y difícil que es el acceso a los alimentos”.

horne-candidatura.jpg

En tanto, también habló sobre las políticas contra la violencia de género. “Nos preocupa muchísimo la falta de políticas activas contra la violencia que sufrimos las mujeres. Río Negro ha tenido sucesivamente organismos que no han hecho nada, se acumulan las parvas de expedientes y cuando llega el femicidio, ya es tarde. Le vamos a dar a las promotoras contra la violencia de género el rol que tienen que tener, las vamos a ayudar en su formación, le vamos a brindar herramientas, vamos a establecer canales de comunicación para que los municipios y la provincia pueda hacer uso de la llegada que tienen las compañeras a las barriadas, a los comedores y a los merenderos”.

Asimismo, le dedicó unas líneas de su discurso al personal policial retirado, el cual viene reclamando desde hace muchos meses el pago del item de “zona desfavorable”. “La deuda es inmensa, todos los trabajadores de la administración pública, la seguridad, la salud, la educación, perciben la mayor parte de su sueldo como no remunerativo, son sumas en negro, esos aumentos no impactan en el ANSES, no impactan en la obra social, tenemos que gradualmente darle una solución a esa deuda, tenemos que poner a todos los trabajadores de la administración pública como corresponde, bajo las leyes, acá nos e trata de precarizar, los ahorros hay que hacer los otro lado, nunca con los trabajadores y trabajadoras”.

El discurso encendido de María Emilia Soria

Siendo la flamante intendenta reelecta de General Roca, María Emilia Soria apoyó la candidatura de Horne y brindó un encendido discurso para convocar a la militancia a trabajar.

“Nos quieren convencer que es normal que en las escuelas de Río Negro haya nidos de murciélagos, que está bien que en el hospital no haya medicamento para nuestros vecinos, que es normal que los empleados públicos tengan más de la mitad del sueldo en negro y que es normal que después tengan que cortar las rutas porque no llegan con el sueldo a fin de mes”, afirmó la jefe comunal y luego convocó a la militancia para trabajar para ganar las elecciones: “El pueblo una vez más nos eligió porque sabe que nosotros decimos la verdad, sabe que nosotros no claudicamos y tenemos el equipo para levantar a Río Negro”, concluyó.