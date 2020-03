Por supuesto, los comerciantes y empresarios respaldan las acciones que se han decidido para luchar contra el virus, pero consideran que se deberían disponerse algunas iniciativas especialmente necesarias como las tasas de crédito a 0 por ciento de interés o las tasas de financiación diferenciales.

Los dirigentes de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter y Natalia Chemor, fueron categóricos en advertir que se viene una "rebelión fiscal" por el creciente malestar que existe, y que va en alza, por el parate económico y por la ausencia de alternativas que compensen la dura realidad de las restricciones de la pandemia.

Bunter y Chemor dejaron en claro que el empresariado pyme comparte completamente las determinaciones sanitarias adoptadas por Nación, la Provincia y el Municipio, y que no puede plantearse la disyuntiva de si atender la economía o la salud como si ambas fueran contrapuestas. Sin embargo, en la actualidad, aseguran que el Estado no está acompañando como se espera al sector de las pymes, que es el responsable de la mayor parte de la actividad económica de la Argentina y, por lejos también, el que más genera empleos, enfatizaron.

Destacaron además que no se esperan solamente respuestas de Nación, sino que también la Provincia y el Municipio tendrán que tomar disposiciones eficaces y urgentes para aliviar la carga impositiva, porque en la actualidad ya son muchos los comerciantes e industriales que no pueden pagar o ya no lo están haciendo.

La dirigente de la CIC Natalia Chemor alertó que la rebelión fiscal sería "inminente" y planteó que llegó la ahora, además, de que los gobernantes y legisladores de todos los niveles den el ejemplo y se bajen sus sueldos y gastos innecesarios. Afirmó que la situación se ha vuelto una cuestión de "subsistencia" para la mayor parte de las pymes, cuyos propietarios "no son ricos, son trabajadores y generan fuentes de trabajo y lo que ganan queda en la ciudad". En este cuadro, los funcionarios políticos tendrían ahora que "reducir sus ingresos y destinarlos a fines comprobables", sostuvo.

“Los políticos deben bajarse los sueldos”

