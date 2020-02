Comenzó la obra de construcción de la dársena en Ruta Chica

Desde que se instalaron los semáforos en este cruce no se registraron nuevos accidentes de tránsito. Sin embargo, al ser de cuatro tiempos, la demora en el tránsito es muy grande y esto generó airadas quejas de los automovilistas que circulan.

A raíz de esa situación fue que se permitió el giro a la derecha en la mano que va de este a oeste, lo que descongestiona bastante la calzada, sobre todo en los horarios pico.

Previamente, se habían retirado del lugar los dos lomos de burro que había, mientras que la pavimentación de la dársena es una nueva etapa del plan vial previsto por el Municipio para dicho cruce.

Las alternativas que se barajaron allí fueron varias, pero la solución no es fácil. Lo ideal hubiese sido un derivador como el que hay en la Ruta 22, tanto en los cruces con Toschi como en el de Lisandro de la Torre. Sin embargo, no existe el espacio para una obra de tal envergadura, más teniendo en cuenta que a pocos metros se encuentran las vías del tren y hay un extenso predio que no pertenece a la comuna sino al ferrocarril.

