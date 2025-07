Video: pánico en la zona norte por la impunidad con que actúan los ladrones

En el sector barrial ex Hidronor-10 de Marzo, al norte de Cipolletti, los vecinos viven con temor por la audacia y la impunidad con que actúan los ladrones.

Tanta audacia tiene a mal traer a la gente y pareciera que nada sirve para contener el accionar delictivo, como el uso de cámaras de seguridad y la instalación de alarmas en las casas y en los vehículos. Hasta los perros, si son muy dóciles, si no son bravos, parece que prefieren no atacar a los persistentes malhechores.

Una mujer que habita la vivienda junto con sus parientes más cercanos relató el episodio y, por seguridad, prefirió que se reservara su nombre y referencias precisas sobre su hogar. Contó que el sonido de la alarma los llenó de ansiedad, pero no se animaron a asomarse enseguida para saber qué pasaba.

El temor inmoviliza y más en su sector barrial, donde nadie se acostumbra a los robos cotidianos, aunque prevalece la cautela y el cuidado. Nadie busca arriesgar más de la cuenta, por el miedo a que ocurra un imprevisto eventualmente peligroso o desagradable.

Además, a esta altura, prácticamente no hay vecino que quiera denunciar ante la Policía o la Justicia. Se desconfía de los resultados y hay que seguir viviendo en lo de uno.

Con total impunidad

Tras la expectativa y la angustia inicial, buscaron el registro de sus cámaras y en una de ellas quedó grabado lo ocurrido. En el video, que fue puesto a disposición de LMCipolletti, se puede observar cómo un sujeto encapuchado abre sin mayores inconvenientes, con total impunidad, un portón metálico que cuenta con una pesada traba.

Resulta sorprendente que el perro que tiene la familia no reaccione en forma agresiva ni mucho menos, y hasta prefiera apartarse y no interactuar con el desconocido. La mujer, dueña de casa, indicó que el perro es muy manso, porque así lo han criado. A lo que habría que agregar que el ladrón debe haber conocido la naturaleza del can, haciendo lo que suele mentarse como labores de inteligencia previas.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas, el individuo salió disparado, puesto que la alarma no le dejaba más alternativa. Pero llama la atención el desparpajo y la "prolijidad" de que dio pruebas al demorarse un instante para dejar cerrado el portón por el que había entrado.

Se perdió su presencia

Luego caminó unos pasos, como para mostrar que no pasaba nada, pero enseguida se lanzó a correr en dirección a una zona arbolada, donde se perdió su presencia.

La dueña de casa manifestó que el sujeto abrió las puertas de los dos coches, pero solo en el que abrió segundo se disparó la alarma. Como en su familia tienen el hábito de no dejar nada en sus vehículos, el ladrón se quedó sin botín y debió preocuparse por escapar. Huyó con las manos vacías.

Entran por cualquier parte

"Acá, en el barrio, te roban a cualquier hora, mañana, tarde y noche. Los vecinos ya no sabemos qué pensar y qué hacer. Se roban los reflectores de las viviendas, las luces, los cables eléctricos, lo que puedan sacar de los autos, que abren como si nada. Te entran por cualquier parte, saltan por los muros, por las rejas y se llevan lo que encuentran", enfatizó.

Sorprende que el sector barrial del episodio, ubicado en la zona norte, no está lejos de tres unidades policiales, lo que revela el atrevimiento de los hampones. No distan mucho la Comisaría 32, una Comisaría de la Familia y la sede de la División Antidrogas de la Policía Federal.