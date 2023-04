"La Juana", a cara de perro con los ladrones: su increíble historia

Estiman en esa sede policial que esta hermosa metiza tiene unos 10 años y vino a ocupar el vacío que dejó la trágica muerte de Huma, una gatita que había quedado huérfana tras un allanamiento, fue adoptada por la Cuarta y perdió la vida en el techo del destacamento intentando dar caza a una hábil paloma.

Hay anécdotas famosas de sus travesuras. “Es algo bastante pintoresco en la Comisaría, la queremos mucho aunque a veces ‘se las manda’... Recuerdo que cuando se inauguró el césped de la cancha de Cipolletti, empezó a hacer pozos, no paraba de excabar y no quedó otra que llevarla de nuevo a la comisaría”, relata el comisario José González.

Su rutina empieza temprano e, independiente como siempre, decide ella misma a quien acompaña al control peatonal. Leal como pocas, “se va con la dupla que elige a la mañana y ya no los abandona. Después cuando cambia la guardia se acopla al resto”, cuenta la autoridad.

Juanita perra de la Comisaria Cuarta01.jpg Anahí Cárdena

Es la alegría de la sede policial y vaya si aporta a la seguridad ciudadana... De tan guardiana, acostumbra a quedarse en “un sector que comunica con los calabozos, donde hay un policía cuidando a los detenidos siempre. Cuando se la escucha ladrar o torear es signo de que hay un movimiento interno. Tiene un colchón pero deambula libremente sobre los pasillos”, explica el jefe de la comisaría.

Respetuosa aunque un tanto celosa. “Es muy divertida, obedece las ordenes que se le imparten, no cruza la calle sola, no se atraviesa a los vehículos. No hay otro animal aquí, se han acercado pero no se quedan, sospechamos que la perra cuida su espacio, no quiere que lo ocupe otro. Por eso no hay otras mascotas”.

image.png Anahí Cárdena

Claro, es su lugar en el mundo. De allí no la saca nadie, y si se la llevan vuelve sola: “La han querido llevar a otras comisarías pero regresa al centro. Ya quedó fija acá”.

Está bien alimentada y cuidada, aunque tiene sus permitidos. Y aseguran que es golosa y selectiva ( “se aparece por el Juzgado de Familia a pedir galletitas, pero solo acepta las dulces”).

image.png

Creer o reventar, aseguran que distingue las situaciones de tensión o conflictivas y cuando son procedimientos de rutina. “Conocedora de los momentos, tiene una vida arraigada con el personal policial. Un sentido de pertenencia. Y los policías, pese a cómo nos ve cierta parte de la sociedad, somos seres humanos y nos encariñamos con ella”, culmina González.

