Uno de cada tres estudiantes rionegrinos de sexto grado sufrió agresiones en la escuela

Un alto porcentaje de estudiantes que se sienten solos, viven experiencias de discriminación por orientación sexual o situación económica, sufrieron agresiones físicas, verbales y en redes sociales, son algunos de los hallazgos más contundentes del informe “Desafíos de convivencia en la escuela primaria: discriminación y conflictos entre pares”, elaborado por Argentinos por la Educación y basado en los resultados de las pruebas Aprender 2023 . Río Negro no escapa a esta realidad y exhibe cifras que urgen a un abordaje integral y sostenido .

A pesar de que el 96% de los niños afirma sentirse bien al ir a la escuela y el 99% manifiesta tener amigos o amigas, los datos muestran una convivencia marcada por tensiones. En la provincia, el 48% de los estudiantes locales manifestó haber sufrido agresiones físicas o verbales, el 25% fue atacado en redes sociales y el 44% vio dañadas o robadas sus pertenencias. A su vez, un 39% reconoció haber maltratado a un compañero y el 59% presenció agresiones durante el año.

alumnos discriminados por provincia Porcentaje de alumnos de 6° grado que afirman haberse sentido discriminados en la escuela. Nivel primario. Por provincia. Año 2023. Argentinos por la Educación

En lo que respecta a discriminación, los estudiantes rionegrinos afirmaron haber sido víctima en su entorno escolar. Los principales motivos señalados por los alumnos de la provincia son los aspectos físicos (35%), los gustos e intereses personales (33%) y la orientación sexual o identidad de género (25%). También se reportan discriminaciones por vestimenta, calificaciones escolares, situación socioeconómica o pertenencia a pueblos originarios.

Estas formas de exclusión no son hechos aislados ni excepcionales, sino parte de una dinámica cotidiana que, como alertan los especialistas, afecta directamente el aprendizaje, la salud emocional y la permanencia escolar. “El clima escolar no es un complemento, es el núcleo de toda experiencia educativa”, afirmó Paola Zabala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina. Y advierte que muchas de las respuestas institucionales siguen siendo mayormente formales y reactivas.

En Río Negro, el abordaje de los conflictos escolares sigue un patrón similar al nacional. Según el informe, la mayoría de los alumnos señala que cuando hay un problema se habla con docentes o directivos (88%), se envían notas a las familias (55%) o se convocan reuniones (53%). Solo el 35% refiere la realización de talleres o charlas reflexivas, y apenas un 11% menciona actividades reparadoras o colaborativas.

resultados aprender rio negro violencia escolar Las formas más habituales para resolver los conflictos en el aula. Argentinos por la Educación

El desafío

“Estas intervenciones tradicionales no alcanzan para transformar la convivencia. Necesitamos un enfoque integral que incluya a toda la comunidad educativa”, sostuvo Mercedes Sidders, coautora del informe y especialista en políticas educativas. El metaanálisis citado en el documento muestra que los enfoques más exitosos a nivel global son los que involucran simultáneamente a estudiantes, docentes, familias y directivos, en acciones preventivas y proactivas.

Las experiencias internacionales confirman que es posible reducir significativamente la violencia escolar: hasta un 42% en casos de programas integrales como el Good School Toolkit en Uganda o el Right to Play en Pakistán. Incluso en Latinoamérica, el programa “Stand Against Bullying” en Perú logró disminuir la violencia entre pares, mejorar el clima escolar y aumentar los rendimientos académicos.

En este sentido, Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la UCA, propone un cambio de paradigma: “Cada aula debe ser una pequeña república donde cada voz cuente. Incluir habilidades socioafectivas, empatía, asertividad, regulación emocional y resolución pacífica de conflictos, al mismo nivel que Matemáticas o Lengua, y aplicar prácticas restaurativas como círculos de diálogo, puede transformar la cultura escolar”.

El desafío para Río Negro, entonces, no es solo reducir las cifras de agresión o discriminación, sino transformar las escuelas en espacios genuinamente inclusivos y seguros, donde aprender y convivir sean derechos garantizados. Como concluye el informe, “promover estas estrategias de manera sostenida representa una oportunidad concreta para construir entornos escolares más empáticos y equitativos”.