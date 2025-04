Tensión en la paritaria municipal: gremios exigen cambiar a la representante del Ejecutivo

El Ejecutivo aún no confirmó si darán lugar al pedido de cambio de los gremios. El encuentro será mañana 12.30.

Luego de una reunión paritaria marcada por fuertes tensiones y denuncias de “maltratos verbales”, los gremios municipales se preparan para un nuevo encuentro con el Ejecutivo local este miércoles a las 12.30. Sin embargo, el foco no está solo en las cifras salariales: desde los sindicatos solicitaron formalmente al intendente Rodrigo Buteler la designación de otro representante para la mesa de negociación, en reemplazo de la actual secretaria de Economía y Hacienda.

Municipalidad de Cipolletti, mesa de entrada - EP.JPG La última paritaria municipal fue suspendida por acusaciones de "maltratos verbales" Estefanía Petrella

Los sindicatos remarcaron que la conducta de la representante impide la posibilidad de construir “una mesa de diálogo y consenso”, y consideraron que, tras más de un año de gestión, ha quedado claro que “se encuentra fuera de entendimiento de la realidad de los trabajadores y trabajadoras municipales”.

“Fue una situación tensa, pero de ningún modo puede calificarse como maltrato verbal. Lamento que se pretenda instalar esa idea cuando lo que ocurrió fue un cruce fuerte en el marco de una discusión dura, como muchas que se dan en el ámbito paritario”, dijo Tipping sobre la reunión en la que se desató la polémica.

La paritaria para acercarse a los números deseados

El clima de tensión se da en un contexto económico complejo, donde las organizaciones gremiales insisten en que los salarios municipales han perdido más del 12,5% de poder adquisitivo durante 2024. Además, advierten que la actualización otorgada en lo que va del año es apenas del 2,2%, muy por debajo del 9,3% informado por el INDEC en marzo de 2025 para la región patagónica.

“La situación es crítica”, aseguran desde los sindicatos, al tiempo que reclaman una recomposición salarial urgente y acorde al índice inflacionario, que contemple no solo el atraso del año pasado, sino también la inflación acumulada del presente año.

A esto se suma una serie de pedidos económicos aún sin resolución, entre los que se destacan el pago del título secundario, la actualización del concepto de refrigerio, el plus por jubilación, el reconocimiento por tareas especiales y la actualización del presentismo para inspectores y choferes. Todos estos puntos ya fueron presentados formalmente en mesas de trabajo anteriores, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo.

En medio de estas demandas, los gremios también señalaron un dato no menor: según registros oficiales, al mes de noviembre de 2024, la Municipalidad de Cipolletti contaba con un superávit de más de $7.415 millones, lo que representa un crecimiento del 92,9% en cinco meses. “No se comprende cómo, con este nivel de superávit, no se destinan más recursos para recomponer los salarios de los trabajadores”, apuntaron.

Con la reunión prevista para mañana, el encuentro será clave no solo para destrabar la discusión salarial antes del cierre del mes y la liquidación de sueldos, sino también para redefinir el marco institucional del diálogo. En caso de no llegar a un acuerdo a tiempo, los gremios solicitan que cualquier mejora pueda ser abonada mediante planilla complementaria, a fin de garantizar que las bases puedan ser consultadas antes de su implementación.