Tenebroso ritual nocturno en el cementerio de Cipolletti provoca "desgarradores alaridos"

Ya se torna una práctica tan frecuente como misteriosa. ¿Quiénes andan detrás de esto? Además, macabro hallazgo en el cementerio de Allen.

Así no dejan que descansen en paz tantos vecinos que ya partieron de este mundo. Un misterioso y tenebroso ritual nocturno volvió a registrarse en la puerta del cementerio de Cipolletti .

En las últimas horas circuló en redes sociales un video que muestra velas encendidas en el ingreso a la necrópolis local, sobre la Naciones Unidas .

En las imágenes se aprecia como las velas arden en la oscuridad de la silenciosa noche. Apenas un par de vehículos o motos y algún taxi proveniente de la guardia del Hospital circulan tan tarde por allí.

Mientras la mayoría duerme solo se oyen los ladridos de los perros que esta vez, crease o no, en paralelo al ritual fueron “desgarradores alaridos” los que se escucharon de las mascotas, “totalmente alteradas” según contó un vecino esta mañana a LMC. “Viste pibe que ellos perciben todo”, agregó.

Misteriosos rituales en el Cementerio de Cipolletti

La pregunta es si está práctica extraña obedece precisamente a un ritual o se trata de algún intento de conexión con un ser querido fallecido o algún hechizo para alguien. Varias hipótesis, pocas certezas, y mucho miedo. ¿Quiénes andan detrás de todo esto?

Macabro hallazgo en el cementerio de Allen

Al tiempo que en Cipolletti se producía ese lamentable e intrigante episodio el cementerio de Allen era escenario de un hecho estremecedor.

Allí, muelas y piezas dentales fueron encontradas junto a una de las canillas, en inmediaciones de las lápidas, según las imágenes que difundió el portal InForo.

Embed

Se desconoce el origen de los restos y cómo llegaron hasta ese lugar. Vecinos, según ese medio zonal, advierten que el predio se encuentra prácticamente sin control, en un contexto que genera profunda tristeza y preocupación.

Rituales en el barrio del Trabajo

“El domingo 25 de mayo fue la primera vez que se vio este extraño hecho y desde entonces al menos una vez por semana lo realizan”, explicó una mujer sobre el sorprendente ritual que el año pasado sembró el pánico entre los habitantes de la zona del Barrio del Trabajo.

Justo cuando las brujerías “online” están en boca de todos, parece que las viejas formas, los métodos más convencionales no pasan de moda...

“Debe ser a las 3 de la mañana que las encienden, a la hora que habitualmente mayor efecto rinden sus trabajitos… Los hacen en plena calle, sobre el asfalto. Ahora fue más al medio que la otra vuelta. Son amarres, rituales. Me da miedito no te lo voy a negar. Por eso me contacté con el diario, para ver si saben qué puede estar sucediendo y qué dicen el resto de los vecinos. A los pocos que consultamos nos dijeron que sí, que también están al tanto, pero no son temas fáciles de hablar con cualquiera”, señaló, en tanto, una joven a la que el corazón le latía fuerte.

Barrio del Trabajo La esquina de Alberti e Ingeniero Pagano donde se realizó el ritual que inquieta a los vecinos y genera misterio y temor. Estefanía Petrella

Un veterano que nació y se crio agregó suspenso al recordar: “Ojo que a nosotros se nos aparecía mucho el ‘Tue tue’ (es el nombre de un ser mitológico, un ave de mal agüero en la cultura mapuche y popular en Chile y el sur de Argentina). Se dan esas cosas en el barrio, sobre todo cerca de las vías. Nuestras madres, recuerdo, nos decían si no venís a comer se te va a aparecer el Tue tue y dicho y hecho. Al último que se quedaba se le aparecía y qué susto se pegaba. Parece que había brujas en otras épocas, como también los curanderos que nos curaban el empacho y el mal de ojo”.