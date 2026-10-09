Se trata de un proyecto de triple impacto liderado por mujeres que elabora matras artesanales con lana pura de oveja. Compite por un importante premio de capital semilla.

"Sauce Patagonia" representa a la ciudad en la final del certamen Emprendedores de Río Negro.

Un proyecto nacido en Cipolletti está a un paso de quedarse con el reconocimiento máximo del emprendedurismo rionegrino. Sauce Patagonia , una iniciativa que combina tradición, identidad regional y perspicacia social, fue seleccionada entre cerca de mil postulantes como una de las 8 finalistas del certamen Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro Edición 2026 , organizado por Banco Patagonia y la Fundación Nobleza Obliga.

El emprendimiento se destaca por elaborar e innovar a partir de las tradicionales matras —utilizadas habitualmente para el montado a caballo—, confeccionadas en telar por artesanas rurales en la meseta patagónica utilizando lana 100% pura de oveja. Bajo un modelo de trabajo asociativo, el proyecto es ideado, liderado e integrado enteramente por mujeres, promoviendo el arraigo económico y agregando valor a la producción primaria de la región. Las piezas tejidas por las artesanas en la meseta son posteriormente confeccionadas y terminadas en el taller ubicado en Cipolletti.

El Programa Emprendedores de Río Negro, que este año celebra su undécima edición, está destinado a todos los emprendedores de la provincia. Desde junio se dictaron capacitaciones virtuales en temas como Inteligencia Artificial, networking colaborativo, innovación, comunicación y negociación, dirigidas a los cerca de mil inscriptos.

De ese universo de propuestas se seleccionaron treinta semifinalistas, divididos en quince para el Nodo Viedma y quince para el Nodo Cordillera. Sauce Patagonia integra el grupo cordillerano junto a otros dos emprendimientos cipoleños, lo que confirma la presencia activa de la ciudad en el circuito emprendedor rionegrino.

Una oportunidad de crecimiento y proyección

El camino hacia la final no fue sencillo. El certamen comenzó a principios de año con una amplia convocatoria provincial gratuita, a la que se inscribieron casi 1000 proyectos. Desde junio, las participantes formaron parte de instancias de formación e intercambio en temas clave como Inteligencia Artificial, Innovación, Negociación y Networking.

Tras una primera etapa de evaluación, 30 emprendimientos lograron acceder a la semifinal y ser parte del catálogo virtual donde el público puede conocer en detalle cada propuesta. Ahora, Sauce Patagonia integra el selecto grupo de 8 finalistas que viajarán a la ciudad de San Carlos de Bariloche.

La definición será este jueves 15 de octubre de 2026, día en que cada equipo presentará su pitch ante un jurado evaluador. Los premios en juego consisten en fondos de capital semilla no reembolsables:

1° Puesto: $2.500.000

2° Puesto: $1.900.000

3° Puesto: $1.100.000

Mención Especial con Perspectiva de Género: $600.000

Mirada al futuro

Más allá del certamen, el equipo de Sauce Patagonia proyecta diversificar su oferta para llevar el telar rionegrino a nuevos mercados. A futuro planean incorporar artículos de decoración para el hogar (como caminos de mesa, pies de cama, mantas, almohadones e individuales) e indumentaria (chalecos, chales, guantes y medias).

Para conocer más sobre su trabajo y apoyar la producción artesanal local, se las puede seguir en redes sociales a través de Instagram (@sauce.patagonia) y Facebook (Sauce Patagonia).