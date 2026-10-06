Rionegrinos dijeron presente en la emotiva despedida a Lionel Messi

Vecinos de Allen y Cipolletti viajaron hasta el Monumental para vivir desde adentro una jornada inolvidable.

La despedida de Lionel Messi tuvo emoción, recuerdos y miles de historias protagonizadas por los hinchas que llegaron hasta el Monumental. Entre ellos hubo presencia rionegrina, con vecinos de Allen y Cipolletti que viajaron para ser parte de una jornada muy especial.

Matías y Lucas Melihual , los mellizos de Allen, cumplieron un sueño enorme. Acompañados por su mamá, Maro, y su abuelo, estuvieron en el Monumental para vivir de cerca la despedida de Messi.

La experiencia tuvo además un capítulo inesperado: los hermanos fueron protagonistas en la transmisión en vivo de TyC Sports , donde hablaron frente a las cámaras y contaron cómo estaban viviendo el momento.

Con la emoción de estar en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino, los mellis compartieron sus sensaciones y se convirtieron también en parte de la transmisión televisiva de una jornada que difícilmente olvidarán.

En marco de este evento que sin dudas marcará a todos los argentinos, el allense Benito Aranda también tuvo su momento junto a las cámaras:

Durante la previa del partido, Benito apareció en la pantalla de ESPN desde las inmediaciones del Monumental. Allí mostró una camiseta especial que había preparado para la ocasión y no pudo ocultar la emoción por estar presente en la despedida de Messi.

Cipolletti también dijo presente

La representación rionegrina también llegó desde Cipolletti. Raúl Quiroga estuvo en el Monumental y compartió su experiencia desde el estadio, sumándose a los vecinos de la región que viajaron para acompañar a Messi en este momento tan particular.

Así, entre camisetas, emociones y cámaras de televisión, Allen y Cipolletti tuvieron sus propios protagonistas en la despedida de Lionel Messi.

Una jornada histórica que, además del recuerdo del ídolo argentino, dejó pequeñas historias de hinchas de Río Negro que pudieron cumplir el sueño de estar allí.

Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

El astro argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido de despedida con la Selección.

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA, para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido, se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino Lionel Messi.