Qué opinan los cipoleños de la llegada de Uber: ¿A favor o en contra?

El resto, todos a favor. Desde un "todos tenemos derecho a trabajar y me parece que es algo más seguro" hasta un "yo voy a gastar donde a mí me convenga, al bolsillo del consumidor es mucho mejor el Uber".

Quiénes ya lo han usado, transmitieron su experiencia positiva "está muy bien, yo la uso bastante, más que nada en los recorridos largos, más que nada el precio y la seguridad" indicó un joven estudiante. "El otro día usé un Uber, ni un problema. Puntual. Es más barato. Te da el nombre del chofer, el auto que va, está bueno" señaló un hombre adulto.

"Las opciones a la hora de usar el taxi son muy caras y creo que no se ha actualizado el servicio. Ni se ha pensado en el consumidor y no puede ser que te salga 15 lucas dos cuadras. La bajada está muy cara" destacó otro de los que ya han vivido la experiencia Uber.

Otra de las voces apeló a un ordenamiento, pero pensando en que todo lo que pueda sumar es bienvenido: "todo lo que sea beneficioso para la ciudad y para la gente (...) Solamente hay que ordenar, que no pierdan trabajo los taxistas y que no sea desleal esa competencia. Ayer vimos que había un montón de gente que no tenía en qué moverse por el paro del colectivo".

"Competencia leal", un slogan que se repite

La gran mayoría de los entrevistados estaban a favor, y un gran porcentaje de ellos mencionaron que la famosa "competencia leal", entendiendo la preocupación de los trabajadores taxistas. No todo está perdido, hay empatía.

"Una competencia sana" y "Uber tiene otras facilidades al ser más barato, pero tienen que regularlo" son algunas de las frases que, palabras más palabras menos, se repetían.

Un hombre mayor, fue más allá: "Todos tenemos derecho a llevar el mango a la casa. Es la realidad que estamos viviendo. Pero a veces no hay taxi y de alguna manera u otra tenés que conseguir el medio para salir. Para ser justos todos tienen que pagar el mismo impuesto. Para que este país avance todos tenemos que pagar el mismo impuesto. Pero tiene que haber otros medios, otras opciones para la gente".

Sólo una taxista puso voz al reclamo del sector

A pesar de que la consulta fue trasladada a varios taxistas, sólo una mujer se animó a contestar y argumentar porque no está de acuerdo con que Uber trabaje en la ciudad.

"Es una competencia para mí desleal" comenzó diciendo la mujer a bordo del taxi del que no es propietaria. En ese sentido, reclamó que Uber no paga ni tiene que afrontar gastos que el taxi si: "los impuestos, AFIP, ingresos brutos, el desgaste del vehículo, los cambios de vehículos".

Taxis Cipolletti - EP.JPG Con cuatro inspectores elegidos especialmente al efecto, el Municipio no dará tregua a los conductores y vehículos que transportan pasajeros haciendo uso de la aplicación Uber. También se controlarán remises y taxis de otras ciudades. Estefanía Petrella

Uno de los puntos que marcó y del que mucho no se habló es en relación al destino del dinero: "Convengamos que es una plataforma que no sabes dónde va a parar ese dinero. En cambio el dinero del taxi de cada titular que paga sus impuestos va para la ciudad, va para la provincia, va para la nación en parte. Es importante tenerlo en cuenta también".

"Si lo legalizaran, si les platean las mismas exigencias que tienen los titulares de los taxis, sería otra cosa. Pero si nunca se tuvo remis acá es porque la ciudad no da para tanta cantidad de vehículos". finalizó.

¿Legislar o no (o cómo)? La era de las Apps

El desafío es grande. Uber ya se instaló en Neuquén, más allá de que sea legal o no, y eso inevitablemente genera una expansión por la fluidez con que los cipoleños van de una ciudad a otra. Además, ese avance territorial no se detiene acá, también llega a Fernández Oro, Allen y General Roca. ¿Cómo regular en Cipolletti a una app que no se ha encontrado frenos legislativos en otras ciudades del país y del mundo? Es la pregunta que todos los intendentes y sus equipos legales se hacen.

En esa disyuntiva, han aparecido aplicaciones de taxis similares a Uber, que por lo pronto no han tenido gran éxito, pero sin dudas, la coyuntura exige aggiornarse. En algunas localidades, las bases ya han implementado apps, algo que da respuestas a el pedido de identificar autos y choferes, pero sin dudas, el problema reside en los valores de los viajes.