Otoño Uriarte: se cumplen 19 años de su desaparición

La Asamblea Permanente en Memoria de Otoño Uriarte convocan a una nueva movilización en pedido de justicia.

Se cumple un nuevo aniversario por la desaparición forzada y homicidio de Otoño Uriarte y la comunidad del Alto Valle se movilizará en un nuevo pedido de justicia y esclarecimiento de los culpables por su secuestro y asesinato .

Otoño salió de su casa el 23 de octubre de 2006 , tenía 16 años cuando fue secuestrada en el camino de regreso a su vivienda, ubicada en una zona rural de Fernández Oro . A partir de esa noche su familia comenzó la búsqueda , ya que era una joven rutinaria y prudente con los horarios.

Según la teoría de la Fiscalía, esa noche Otoño regresó alrededor de las 23.30 a su casa a pie , pese a haber salido en bicicleta de su casa. Al parecer, la bicicleta había sido “robada” previamente y fue interceptada a la altura del aserradero Rebagliatti . La adolescente fue subida a la fuerza y nunca más se la vio con vida.

La teoría del caso apunta a que el secuestro fue planeado y premeditado por los cuatro imputados a prisión perpetua durante el juicio. Se trata de Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf que posteriormente fueron absueltos por el Tribunal de Impugnación que consideró que hubo irregularidades en la investigación.

AS-Cipolletti-Marcha x Otoño Uriarte (5) La comunidad del Alto Valle se movilizó ante la anulación de las condenas a prisión perpetua de los cuatro imputados.

La Fiscalía explicó que la menor estuvo secuestrada en una vivienda de la zona, potencialmente en la casa de la familia Cau. Las pericias forenses y la autopsia del cuerpo permitieron identificar que Otoño fue asesinada pocos días después del secuestro, fue enterrada en un lugar que no se especificó y luego fue arrojada al canal de riego, con el objetivo de que la usina deteriore el cuerpo.

Sin embargo, los culpables no lo lograron porque el cuerpo fue encontrado por un joven pescador que transitaba por el lugar el 26 de abril de 2007.

"Tengo por probado que Lagos, Jafri, Cau y Antilaf acordaron previamente retener a Otoño, hubo un seguimiento de sus movimientos ese día, si bien los que quedan más expuestos son Lagos y Cau todos estuvieron de acuerdo, todos tomaron parte en la planificación del hecho, se dividieron las funciones" explicó la jueza.

Juicio Otoño 5.JPG Néstor Cau, José Jafri y Maximiliano Lagos -de izquierda a derecha- tres de los acusados por el femicidio de Otoño. El cuarto es el Gato Antilaf. Anahí Cardena

Si bien el juicio llegó 18 años después del hecho y las condenas a cadena perpetua a los cuatro coautores trajo alivio a la familia, las condenas fueron revocadas y los cuatro acusados quedaron en libertad.

La familia de Otoño Uriarte solicitó la anulación de todo el juicio

La Asamblea Autoconvocada por la Memoria de Otoño Uriarte junto a su padre, Roberto publicaron un comunicado en el que anuncian que la querella interpondrá un recurso extraordinario de impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro para solicitar la nulidad de todo el proceso judicial.

otoño uriarte.jpg Cada 23 de octubre la comunidad de Fernández Oro y Cipolletti se movilizan en un nuevo pedido de justicia por Otoño.

En un duro comunicado señalaron que el Tribunal de Impugnación no develó la verdad, tras la reciente absolución de Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf por errores en la evaluación de pruebas y testimonios. La absolución de los cuatro involucrados que habían sido condenados a prisión perpetua fue señalado como un “manto de impunidad” sobre los hechos.

“La sentencia del Tribunal de Impugnación ocultó sistemáticamente complicidades durante el proceso judicial. Sin la complicidad del Poder Judicial y el poder político no se hubiese podido entorpecer durante largos y tortuosos 18 años un proceso judicial” expresó el comunicado.

Marcha Otoño Uriarte - 14-08-25 Durante la última movilización, se leyó un comunicado donde se explican los puntos en desacuerdo con la medida judicial.

La hipótesis no explorada de la red de trata de personas

La querella señala la necesidad de profundizar en la hipótesis de que la joven pudo haber sido secuestrada para ser parte de una red de trata con fines de explotación sexual y la necesaria participación de agentes policiales. Sin embargo, esta línea de investigación nunca fue explorada y tampoco se avanzó en el posible vínculo de los imputados con las redes de tráfico de mujeres.

Alegatos Otoño Uriarte (11).jpg La querella señala la necesidad de profundizar en la hipótesis de que la joven pudo haber sido secuestrada para ser parte de una red de trata con fines de explotación sexual y la necesaria participación de agentes policiales. Anahi Cárdena

El comunicado señaló la necesidad de conocer la verdad y que la única reparación con la memoria de Otoño Uriarte será que toda la sociedad conozca la verdad de lo que pasó. “No encontramos otra forma más clara y honesta de decirlo: Queremos verdad” indicó el escrito.

En ese marco, la querella anunció que interpondrá un recurso extraordinario de impugnación para solicitar la nulidad de todo lo obrado en la causa judicial. El recurso se presenta como pedido de admisibilidad frente al Tribunal de Impugnación y la resolución final la tendrá el Tribunal Superior de Justicia.

marcha Otoño Uriarte 14-08-25 - ANTONIO SPAGNUOLO La Asamblea Permanente en Memoria de Otoño Uriarte convoca a una nueva movilización. Antonio Spagnuolo

“Hasta aquí se nos ha demostrado que la verdad no sobrevive dentro del poder judicial, por eso nuestra lucha e insistencia en cada instancia por no permitir que quede en el silencio y olvido cada acto de corrupción y encubrimiento que logró consagrar 18 años de impunidad para todos los responsables” concluyó el comunicado.