Habló el padre de Otoño Uriarte: dejó un mensaje fuerte y apuntó contra todos

Roberto Uriarte agradeció el acompañamiento para mantener viva la memoria de Otoño y la necesidad de acompañamiento ante un nuevo reclamo en el Tribunal Superior de Justicia.

Esta tarde la comunidad del Alto Valle, familiares, amigos y organizaciones sociales se manifestaron para exigir justicia por el crimen de Otoño Uriarte y expresar su rechazo ante la reciente absolución de los cuatro condenados a cadena perpetua.

Las calles de Cipolletti se llenaron de banderas, pancartas y fotografías con el lema “La verdad no sobrevive en el Poder Judicial” . Un centenar de personas marcharon movilizados por la indignación y el profundo deseo de una justicia reparadora para Otoño Uriarte.

La movilización comenzó en la Plaza San Martín de Cipolletti, se dirigió hacia calle Villegas y se detuvo durante unos minutos frente a la Comisaría 4ta que ya se encontraba vallada preventivamente. Sin embargo, no se registraron incidentes.

La Asamblea en Memoria de Otoño Uriarte leyó un documento unificado en el que apuntaron a las irregularidades del proceso judicial, la exclusión de testimonios claves, la desaparición de una investigación del perito Enrique Prueger y la falta de profundización en testimonios de funcionarios policiales y provinciales.

El padre de Otoño Uriarte con un mensaje contundente

Roberto Uriarte es conocido por su reservas en declaraciones a la prensa y la prudencia en sus palabras. Sin embargo, en esta oportunidad apuntó que la resolución del proceso judicial obedece a “cuestiones políticas”.

“Es una cuestión política porque desde los poderes nos están manipulando, nos están vendiendo a intereses muy particulares y corporativos internacionales. Por eso debemos ponernos firmes y acompañar todas las luchas que protejan el futuro” expresó Uriarte.

Expresó su desilusión ante la falta de una justicia reparadora por parte del Poder Judicial y que nada traerá a su hija de vuelta. Las palabras de Roberto fueron recibidas con emoción por parte de las personas que acompañan hace más de 18 años el pedido de justicia por Otoño.

“La comunidad exige justicia para Otoño, pero no lo podemos tener. Para Otoño, verdad y memoria. La justicia es para nosotros que estamos con vida, la justicia la tenemos que reclamar por nosotros mismos. Otoño Uriarte presente, ahora y siempre” concluyó Uriarte.