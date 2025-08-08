Crimen de Otoño Uriarte: La indignación del intendente de Oro por la anulación de las condenas

"Un fallo que hiere y que confunde justo cuando creíamos que la herida en nuestra ciudad comenzaba a cicatrizar", deslizó. El comunicado completo.

"Quiero manifestar mi más enérgico rechazo y profunda indignación ante la tremenda noticia que hoy golpea de lleno a todos los orenses: la decisión del Tribunal de Impugnación de dejar en libertad a quienes habrían sido los culpables del asesinato de Otoño , una joven cuya memoria sigue viva en nuestra comunidad". Así comienza el comunicado del intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati tras la triste noticia del día.

"Después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, de recursos invertidos y, sobre todo, de esperanzas puestas en que finalmente se hiciera justicia, nos encontramos con un fallo que vuelve a poner en jaque la confianza en las instituciones.

Un fallo que hiere, que confunde, y que deja en claro que existe un sistema judicial lleno de contradicciones, que muchas veces parece proteger más a los asesinos que a las personas de bien", agrega en la continuidad del texto.

La impotencia del intendente por el fallo

"Cuando creíamos que el caso de Otoño, esa herida abierta en nuestra ciudad, comenzaba al fin a cicatrizar, hoy vemos cómo se vuelve a abrir. La sociedad toda vuelve a sentir la impotencia y el dolor de ser víctima de un sistema alejado del sentido común.

Es imposible de comprender cómo pueden existir criterios tan dispares entre jueces que analizan los mismos hechos: para unos, no hay dudas de la culpabilidad; para otros, todo parece ponerse en duda. Esa incoherencia no solo ofende la lógica, sino que lastima la confianza de la gente en la Justicia", continúa en un mismo tono Amati.

"No voy a bajar los brazos, ni como intendente ni como vecino, desde el lugar que me toque y dentro de mis competencias para que esto no quede impune. Los responsables de este crimen deben estar en prisión y, además, quienes llevaron adelante todo el proceso deben dar explicaciones públicas para que la sociedad sepa qué criterios se aplicaron, si están bien fundados y quienes dentro del poder judicial cometen los errores que pagamos todos los rionegrinos.

Amati.jpg El intendente de Oro se refirió a un tema que indigna a la sociedad.

Hoy luego de 18 años los orenses no sabemos si los acusados son culpables o inocentes. Para unos jueces son culpables y para otros la decisión se basó en inconsistencias y debilidades graves en la valoración de las pruebas clave.

Aquí hay una certeza: o los primeros jueces o los segundos se equivocaron. Evidentemente algunos hicieron mal su trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias hacia los jueces que hacen mal su trabajo? ¿Siguen impartiendo “justicia” a su manera en otros casos?

Tengo muy en claro que los poderes ejecutivos no pueden ni deben interferir en la independencia judicial, pero vamos a exigir como ciudad que quienes pretenden impartir justicia hace 18 años den las explicaciones del caso, de semejante golpe a la memoria de Otoño, a su familia y a todo un pueblo que hoy vuelve a sangrar y a exigir Verdad y Justicia", culmina.