Fotogalería: así fue el emotivo acto para los jubilados y homenajeados municipales de Cipolletti

Cipolletti reconoció a 33 jubilados y a dos empleados por 25 años de servicio en un emotivo acto. El listado completo y las mejores fotos.

En una mañana cargada de emoción y gratitud, la Municipalidad de Cipolletti llevó adelante un acto de reconocimiento para 33 trabajadores que accedieron a la jubilación y dos empleados que cumplieron 25 años de servicio , correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

El encuentro reunió a las familias, compañeros y autoridades municipales, en un clima de celebración por las trayectorias y el compromiso de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio público. Las palabras de agradecimiento y los aplausos se entrelazaron en cada historia personal, reflejando la huella que dejan los trabajadores en las distintas áreas de la Municipalidad.