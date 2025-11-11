El clima en Cipolletti

Cipolletti
LMCipolletti Jubilados

Fotogalería: así fue el emotivo acto para los jubilados y homenajeados municipales de Cipolletti

Cipolletti reconoció a 33 jubilados y a dos empleados por 25 años de servicio en un emotivo acto. El listado completo y las mejores fotos.

Empleados municipales de Cipolletti fueron homenajeados por su servicio a la comunidad.

 Estefania Petrella

En una mañana cargada de emoción y gratitud, la Municipalidad de Cipolletti llevó adelante un acto de reconocimiento para 33 trabajadores que accedieron a la jubilación y dos empleados que cumplieron 25 años de servicio, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

El encuentro reunió a las familias, compañeros y autoridades municipales, en un clima de celebración por las trayectorias y el compromiso de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio público. Las palabras de agradecimiento y los aplausos se entrelazaron en cada historia personal, reflejando la huella que dejan los trabajadores en las distintas áreas de la Municipalidad.

Jubilados: Horacio Ernesto Sánchez, Miguel Tolentino Álvarez, Graciela Krazer, Héctor Guerrero (Servicios Públicos); Adolfo Lorenzo Quilan, Carlo Polanco, Elsa Reyes y Patricia Cabezas (Fiscalización), Jorge Alberto Castillo, Mary Luz Grigor, Susana Sepúlveda, Patricia Tobares, Miguel Ángel Megueta, Analía Montero (Economía y Hacienda), Graciela Alanís (Gobierno); Miriam Espinoza (Cultura); Gloria Diaz (Intendencia); Monica Liliana Román (Juzgado); Abraham Abel Godoy (Asesoría); Eric Enrique Luck Aravena, Román Sepúlveda, Antonio Lucero, Carlos Morales y Manuel Burgos (Obras Públicas); Claudia Silvana Condello, Monica Cecilia Pereira, María Rosa Gutiérrez, Zoila Salvadores, Rosalía Oses y Zulema Del Carmen Rubio (Desarrollo Humano); Daniel Claudio Arbos, Leonardo Ardiaz y Roberto Antonio Sura (Asesoría Seguridad).

25 años de servicio: María Fernanda Farrel (Juzgado de Faltas) y Pablo Andrés Huenchunir (Servicios Públicos).

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (74)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (33)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (59)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (84)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (48)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (41)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (93)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (103)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (110)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (124)
El Municipio de Cipolletti tiene nuevos jubilados que fueron reconocidos en el Salón Multipropósitos de las 1200.

ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (142)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (161)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (168)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (172)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (180)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (189)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (195)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (204)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (209)
ECP RECONOCIMIENTO MUNICIPALES (218)

