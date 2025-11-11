Fotogalería: así fue el emotivo acto para los jubilados y homenajeados municipales de Cipolletti
Cipolletti reconoció a 33 jubilados y a dos empleados por 25 años de servicio en un emotivo acto. El listado completo y las mejores fotos.
En una mañana cargada de emoción y gratitud, la Municipalidad de Cipolletti llevó adelante un acto de reconocimiento para 33 trabajadores que accedieron a la jubilación y dos empleados que cumplieron 25 años de servicio, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
El encuentro reunió a las familias, compañeros y autoridades municipales, en un clima de celebración por las trayectorias y el compromiso de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio público. Las palabras de agradecimiento y los aplausos se entrelazaron en cada historia personal, reflejando la huella que dejan los trabajadores en las distintas áreas de la Municipalidad.
Jubilados: Horacio Ernesto Sánchez, Miguel Tolentino Álvarez, Graciela Krazer, Héctor Guerrero (Servicios Públicos); Adolfo Lorenzo Quilan, Carlo Polanco, Elsa Reyes y Patricia Cabezas (Fiscalización), Jorge Alberto Castillo, Mary Luz Grigor, Susana Sepúlveda, Patricia Tobares, Miguel Ángel Megueta, Analía Montero (Economía y Hacienda), Graciela Alanís (Gobierno); Miriam Espinoza (Cultura); Gloria Diaz (Intendencia); Monica Liliana Román (Juzgado); Abraham Abel Godoy (Asesoría); Eric Enrique Luck Aravena, Román Sepúlveda, Antonio Lucero, Carlos Morales y Manuel Burgos (Obras Públicas); Claudia Silvana Condello, Monica Cecilia Pereira, María Rosa Gutiérrez, Zoila Salvadores, Rosalía Oses y Zulema Del Carmen Rubio (Desarrollo Humano); Daniel Claudio Arbos, Leonardo Ardiaz y Roberto Antonio Sura (Asesoría Seguridad).
25 años de servicio: María Fernanda Farrel (Juzgado de Faltas) y Pablo Andrés Huenchunir (Servicios Públicos).
