Cortes de energía y baja tensión por el temporal en Cipolletti y Allen

La tormenta de Santa Rosa provocó cortes de luz y baja tensión en Cipolletti y Allen, afectando a cientos de usuarios durante la mañana.

Durante la mañana del sábado, vecinos de Cipolletti reportaron cortes y baja tensión en los domicilios.

La presencia de la tormenta de Santa Rosa en la región volvió a generar complicaciones este sábado en el Alto Valle. Las lluvias persistentes, el viento y las bajas temperaturas se hicieron sentir en Cipolletti y alrededores, donde los vecinos reportaron desde primera hora de la mañana inconvenientes en el suministro eléctrico.

En barrios como Antártida Argentina, Distrito Vecinal y sectores del noreste de la ciudad , los usuarios denunciaron reiteradas bajas de tensión y cortes de lu z breves pero constantes. Aunque las interrupciones no se extendieron por largos períodos, el problema despertó preocupación entre los vecinos por los riesgos que estas fluctuaciones generan en los electrodomésticos domiciliarios.

Según el sitio oficial de contingencias de Edersa , entre las 8:30 y las 10:30 se registró una interferencia en la red que afectó a 3.773 clientes . La empresa confirmó a LM Cipolletti que “ actuó un reconectado r”, dispositivo instalado en redes de media tensión para restaurar automáticamente el servicio ante fallas temporales. “ Fueron 20 minutos y se normalizó ”, indicaron desde la prestataria.

Al menos 3373 usuarios se vieron afectados esta mañana por problemas eléctricos en Cipolletti.

No obstante, los reportes de vecinos continuaron a lo largo de la mañana, lo que evidenció que los inconvenientes persistieron en distintos puntos de la ciudad.

contingencia edersa allen Un álamo cayó en Allen y dejó fuera de servicio eléctrico a un sector de la ciudad. Gentileza

Árbol caído y corte de servicio en Allen

La tormenta también golpeó a Allen, donde las condiciones climáticas provocaron la caída de un álamo sobre la línea de media tensión que abastece al barrio La Pasarela y al EFO 19 de Quintana. El hecho dejó a unos 170 usuarios sin servicio eléctrico desde media mañana.

Cuadrillas de EdERSA trabajaron en el lugar para remover el árbol y reparar la línea, con la estimación de que el servicio quedará restablecido a partir de las 13 horas.

En este sentido, desde la empresa recordaron que ante cualquier inconveniente o emergencia pueden comunicarse telefónicamente al 299 472 3434 o 0810 222 9500.

Pronóstico: ¿hasta cuándo sigue el temporal?

En Cipolletti, el sábado amaneció con lluvias débiles y temperaturas frías, cercanas a los 7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones continuarán durante toda la jornada, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde.

Se espera un leve ascenso térmico, con máximas que superarán los 10 grados, aunque con sensación térmica de 5°, cielo cubierto y ambiente inestable. Ya entrada la noche, las lluvias perderán intensidad y el viento disminuirá su fuerza.

Para este domingo, el pronóstico es más alentador: se anticipa un panorama estable en toda la región del Alto Valle, sin lluvias pero con cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 12 grados, con viento del sudeste de intensidad moderada.