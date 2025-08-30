Tormenta de Santa Rosa en Cipolletti: a qué hora se irán las lluvias

Las lluvias se extenderán hasta horas de tarde. Durante la noche se anticipa una mejora progresiva de la temperatura pero con cielos cubiertos.

Este sábado 30 de agosto en Cipolletti se presentó con lluvias débiles desde la madrugada y temperaturas frías , que rondan los 7°grados. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias continuarán a lo largo del día, con una tendencia a mejorar alrededor de las 17:00 horas.

Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una sensación térmica cercana a los 2 grados . Durante este tiempo, se anticipa la mayor intensidad de precipitaciones con una probabilidad del 70% , con ráfagas de viento del sudeste que alcanzarán los 50 kilómetros por hora .

En horas de mediodía, se anuncian condiciones similares, con lluvias intermitentes y temperaturas que rondarán los 9° y 10° . El viento continuará soplando desde el sudeste, con una intensidad regular y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

En la tarde de sábado se anuncia una mejora de tiempo, ya que mostrará un leve ascenso térmico, con registros que superarán los 10° aunque todavía con el cielo cubierto y lluvias débiles. La sensación térmica se acercará a los 5°, lo que anticipa una tarde fría e inestable en la ciudad y alrededores.

LLUVIA OK (1).jpg El pronóstico de intensas lluvias se dará en el marco de la tormenta de Santa Rosa, que usualmente suele registrarse el 30 de agosto.

Ya entrada la noche, el pronóstico marca una mejora progresiva en las condiciones del tiempo. Con una nubosidad persistente pero sin un porcentaje de precipitaciones significativo, se espera que calme la lluvia en toda la región. El viento, perdería fuerza en las últimas horas de la jornada.

Para el domingo se anticipó un panorama más estable, con cielo mayormente cubierto pero sin lluvias en la región del Alto Valle. Las mínimas rondarían los 6 grados y las máximas llegarían a 12°, con viento del sudeste de intensidad moderada.

En el este de Río Negro, comprendiendo localidades como Viedma y San Antonio Oeste, el pronóstico indicó nubosidad abundante y posibles lluvias durante la jornada, con un rango térmico de entre 7 y 12 grados. Allí los vientos también se mantendrían del sur, con ráfagas regulares.

El centro de Neuquén, en ciudades como Zapala y Cutral Co, registrará nubosidad y lluvias durante el sábado, aunque con mejoras hacia la noche. Las temperaturas oscilaron entre 4 y 10 grados, con vientos leves del sector este.

lluvias.jpeg En coincidencia con el fin de semana, el cierre de agosto llegará con el denominado fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa.

En tanto, la cordillera mostrará un escenario de inestabilidad variable. En Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes se produjeron lluvias ocasionales, con valores térmicos entre 3 y 10 grados. Sin embargo, el tiempo comenzará a mejorar progresivamente hacia la noche.

La línea sur, en localidades como Jacobacci y Maquinchao, tendrá una nubosidad variable con episodios de inestabilidad aislada. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 2 grados y las máximas rondarán a 11, con viento del sudeste de moderada intensidad.

santa rosa tormenta El fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa provoca lluvias aisladas en toda la región del Alto Valle.

La llegada de la Tormenta de Santa Rosa

El viernes comenzó a descender la temperatura en gran parte de Cipolletti y Neuquén. En coincidencia con el fin de semana, el cierre de agosto llegará con el denominado fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa.

“Vamos a tener el ingreso de vientos y de aire frío, lo que va a provocar que a partir de la tarde de hoy vamos a tener algunos períodos de lloviznas aisladas en la región Limay, en la zona sur, avanzando al centro de la Provincia”, afirmó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

En Cipolletti y toda la región del Alto Valle se espera la llegada de lluvias, con períodos ventosos y probabilidad de nevadas -fundamentalmente en la zona norte-, con una sensible baja de las temperaturas a nivel territorial.

“A partir de la madrugada de mañana, sábado, y prácticamente durante todo el día, vamos a tener formación de lluvias en el centro y noroeste de la Provincia, con períodos alternados de nevadas de variada intensidad. También se esperan vientos intensos, de entre 50 y 60 kilómetros en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y en el área noreste de la Provincia”, agregó.