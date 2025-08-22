Vuelve el frío a Cipolletti, pero no por mucho tiempo: detalles del pronóstico

Cipolletti registrará un descenso notable de la temperatura en las próximas horas. En la zona cordillerana regirá una alerta por nevadas.

Cambiante estará el tiempo en los próximos días en Cipolletti , como lo fue desde que empezó el invierno. El pronóstico para este viernes en el Alto Valle anticipa que descenderá la temperatura tras un ingreso de aire frío de la región cordillerana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para la madrugada cielo mayormente nublado con bajas probabilidades de precipitaciones, una temperatura de 8 grados bajo un viento moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura descenderá a los 4 grados de mínima y viento en aumento.

Se prevén ráfagas del sector suroeste entre 60 y 69 kilómetros por hora. Por la tarde seguirá ventoso, con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora, y una temperatura máxima que no pasará de los 11 grados. Durante la noche estará algo nublado con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Respecto a la temperatura, en horas de la noche, descenderá a los 9 grados.

Viento (4).JPG Maria Isabel Sanchez

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron para el viernes un descenso de la temperatura, y vientos moderados que se mantienen hasta el fin de semana. Además, anticiparon que para el domingo habrá un ascenso de la temperatura.

¿Se esperan tormentas en Cipolletti?

La AIC anticipó que podrían producirse tormentas en Cipolletti. Pronosticó "posibles tormentas" para este viernes durante el día con una temperatura de 11 grados, viento de 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la noche estará despejado con una temperatura que descenderá a los cero grados y ráfagas de viento de casi 60 kilómetros por hora.

El SMN indicó que habrá un mejoramiento temporario para el sábado. El cielo estará entre ligeramente y mayormente nublado durante la jornada, con una temperatura por la mañana de 5 grados de mínima y 15 grados de máxima en horas de la tarde. Aunque el viento irá en aumento respecto al día anterior. Habrá viento fuerte y ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora.

Lluvia. Vientos.

Por su parte, la AIC pronosticó tiempo despejado durante el día con una temperatura de 14 grados y ráfagas de hasta 60 kilóemetros por hora. Sin embargo, durante la noche estará cubierto con una temperatura que descenderá un grado y ráfagas de 58 kilómetros por hora.

Para el domingo la situación se revertirá en cuanto a que se espera un ascenso de la temperatura, pero seguirá el tiempo ventoso. Tanto la AIC como el SMN pronosticaron un mejoramiento. Para el primero, la temperatura estará entre los 5 y los 18 grados; mientras que para el segundo, alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 7 grados.

El viento seguirá intenso, al igual que las ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que andarán próximas a los 80 kilómetros por hora, mientras que para el organismo interregional estará cercano a los 70 kilómetros por hora. En ambos pronósticos el fuerte viento y ráfagas serán los protagonistas de este fin de semana.