Celebran arreglo cloacal en la cárcel de Cipolletti, pero piden que no se repita

Un enorme derrame se registró en la prisión local. Los líquidos inundaron la calle Rimmele, por donde tienen transitar los vecinos. Arsa hizo arreglos. Reclaman más atención.

Los derrames cloacales de la cárcel de Cipolletti genera trastornos a los vecinos de El 30.

Vecinos de El 30 , la zona noreste de Cipolletti donde florecen asentamientos y avanzan proyectos de urbanización, expresaron días atrás su descontento por los derrames cloacales que se producían en el Establecimiento de Ejecución Penal 5.

Afirmaron que los líquidos fétidos , de un color verde intenso, se habían acumulado en un amplio sector de la calle Hugo Rimmele , y que era un trastorno para quienes se desplazaban en forma peatonal, en bicicleta o moto. Incluso en auto se hacía riesgoso pasar.

Videos publicados en las redes sociales mostraban las lagunas que cubrían la calle de lado a lado y una tapa por donde escapaba las aguas profusamente.

E.C.P CALLE RIMMELE EL 30 (3) Estefania Petrella

Las quejas más enfáticas fueron expresadas por trabajadores de una planta avícola ubicada al norte del canal principal de riego, dado que si o si deben pasar por ese lugar por esa calle desemboca en el único puente que hay en la zona, y muchos de ellos se movilizan justamente en moto y bicicleta.

“Hace tres meses que vienen con estos desbordes y con mis compañeros tenemos que pasar todos los días por ahí”, contó uno de los operarios que hizo público el problemas.

Agregó que incluso habían abierto pequeñas zanjas para favorecer el escurrimiento, lo que agravaba aún más las molestias porque conducía el torrente hacia la misma calle.

Desborde Clocal en la carcel de Cipolletti

El vecino dijo que no solo ellos tenían inconvenientes al momento de pasar por el lugar, sino también el resto de los habitantes del sector.

“He visto gente con chicos que van a la escuela y tiene que pasar caminando por esos charcos que despiden un olor insoportable”, sostuvo el operario ante una consulta de LMCipolletti.

El hombre dijo que incluso les consultó a los guardias que se encontró en el exterior del edificio carcelario, pero que no supieron decirles cual era el problema que provocaban los escapes cloacales.

Colaboración de la empresa ARSA

Consultado Luis Arguello, titular local de ARSA -Aguas Rionegrinas-, informó que en esa parte de la ciudad no hay red cloacal, y que la cárcel tiene un sistema de almacenamiento interno con una bomba de impulsión.

Indicó que el problema. precisamente. se produjo porque la bomba sufrió un desperfecto, por lo que al no funcionar los líquidos colapsaron y escaparon hacia el exterior.

Pero aclaró que desde la firma provincial colaboraron para el recambio del motor y el recambio de materiales para que reacondicionar la función impulsora, por lo que las pérdidas habían quedado solucionadas.

Desborde cloacas cárcel 5

Al tomar conocimiento de los arreglos los vecinos que manifestaron su inquietud lo celebraron.

“Si es así es bueno. Quiere decir que nuestros reclamos fueron escuchados, pero no tendría que ser así”, sostuvo el trabajador.

Enfatizó que las autoridades carcelaria deberían solucionar los inconvenientes ni bien surgen para evitar trastornos a los demás, porque deducen no sin razón que ellos también tienen que percatarse de lo que sucede.

Las lagunas habían permanecido durante varios días a cielo abierto, con abundante barrio que se formó y despidiendo el hedor nauseabundo. Esperaban que se evaporaran lo más rápido para poder volver a transitar con normalidad por Rimmele.