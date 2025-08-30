Buscan a Norma Beatriz Gatica, una mujer de 63 años desaparecida en Cipolletti

La mujer se ausentó esta madrugada tras una discusión con su hijo. La policía emitió un alerta de búsqueda en toda la ciudad.

La Policía de Río Negro emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Norma Beatriz Gatica , una vecina de Cipolletti de 63 años que permanece desaparecida desde la madrugada de este sábado.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se retiró de su domicilio en circunstancias poco claras y desde entonces nada se sabe de su ubicación. Familiares y allegados radicaron la denuncia en la Comisaría 32º , lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que se mantiene activo en distintos puntos de la ciudad.

Gatica mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña, contextura delgada, pelo castaño largo hasta los hombros y ojos marrón claro. Al momento de ausentarse vestía un buzo rosado, calza oscura y el mismo calzado que se observa en la fotografía difundida por las autoridades .

Un dato que agrava la preocupación de la familia es que la mujer salió de su vivienda sin llevar consigo su teléfono celular ni documentación personal, lo que limita sus posibilidades de comunicación y desplazamiento.

Busqueda Norma Gatica Cipolletti

Las circunstancias de la desaparición

De acuerdo con lo que trascendió a LM Cipolletti, la mujer habría tenido una discusión con uno de sus hijos durante la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, tras lo cual se retiró sin dar mayores explicaciones. Desde entonces, no regresó ni se comunicó con sus familiares.

En otra ocasión, la mujer había estado ausente sin aviso durante dos días, en un episodio en el que se trasladó a la ciudad de General Roca.

Investigación y búsqueda

La denuncia presentada en la Comisaría 32° permitió la activación inmediata de los protocolos de búsqueda de personas. Personal policial trabaja en conjunto con otras dependencias de la ciudad y la región del Alto Valle. Además, la fuerza solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. Estas pueden ser comunicadas al 911 o directamente a una dependencia policial, la más cercana al domicilio.

cartes ernesto Ernesto Sandro Cortes, también esta desaparecido hace 11 días. Gentileza

Otra búsqueda que sigue activa en la ciudad

En paralelo, la Justicia y la Policía de Cipolletti mantienen activa la búsqueda de Ernesto Sandro Cartes, un hombre de 41 años domiciliado en Puente 83 Norte, cuya desaparición fue denunciada el pasado 19 de agosto. Hasta hoy, lleva 11 días sin dar señales de vida.

El Ministerio Público Fiscal informó que se activó el protocolo de búsqueda de personas y difundió las características del hombre: mide 1,75 metros, tiene cabello corto castaño oscuro, tez trigueña, barba y presenta cicatrices en el pie derecho y en la cintura. Al momento de su desaparición vestía campera azul, bufanda a cuadros de distintos colores, camisa de manga larga a cuadros, pantalón negro y zapatillas grises.

No es la primera vez que Cartes se ausenta de su hogar sin aviso. Según confirmaron fuentes judiciales, esta es al menos la cuarta desaparición registrada, con antecedentes en agosto de 2017, febrero de 2021 y diciembre de ese mismo año.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar al teléfono de la Fiscalía de Cipolletti: (0299) 15 416-7314.