Hasta entonces el partido era parejo, con opciones en ambos arcos, con Ferro queriendo tomar la iniciativa y Cipo buscando el orden sin dejar de mirar el arco contrario. No hubo dominador, pero sí un antes y un después del gol de Trecco, porque el equipo pampeano se puso nervioso, ya que un empate no le alcanzaba para clasificar, tenía que hacer dos, ya que, en el partido de ida, en La Visera de Cemento no marcó, el juego terminó son tantos.

La presión se tradujo en torpezas, como el de Marcos Quiroz, que tuvo la mejor chance de la etapa. Llegó solo por derecha, al segundo palo de Facundo Crespo y se perdió la igualdad con el arco liberado. Le pegó tan mal que envió el disparo por sobre el travesaño.

En el complemento se dio el partido que se preveía, con Ferro más decidido y Cipo replegado. Sin embargo, el Albinegro dejó que el dueño de casa tomara demasiada confianza.

CIPO08-F2-.jpg gEntilEza la arEna

Santiago Auteri, a los 8 minutos, estuvo cerca de empatar la revancha. Remató dentro del área chica muy solo, pero Crespo estaba atento y desvió el balón al corner. Las distracciones en el fondo pasaban factura, pero aún el Albinegro no las sufría en el tanteador, hasta los 14 minutos, cuando Cristian Canuhé no falló. La tercera fue la vencida para el local, que volvió a ilusionarse.

Ahora el que sentía la presión era Cipolletti, porque no corregía los desajustes en defensa y Ferro no se salía del guión, seguía buscando el arco visitante. El técnico Gustavo Coronel buscó soluciones y sobre todo piernas descansadas, en el banco de suplentes, con los ingresos de Jonathan Morales y Cristian Fornillo.

Cipo aún no se acomodaba, cuando Crespo evitó que Ferro pase al frente. El arquero de Cipo volvió a salvar el empate y la clasificación parcial. En el otro campo, el del local, Jorge Piñero Da Silva, muy solo, intentó aguantar cuando le llegó el balón, pero eso pasó muy poco. Crespo la siguió pasando mal hasta el último segundo. Sufrido empate el del Albinegro, pero se viene Colón.

El Albinegro rumbo a San juan

El plantel albinegro no vuelve a Cipolletti, porque después de descansar se vuelve a subir al colectivo para viajar hacia San Juan, donde lo espera Sportivo peñarol. Es momento de cambiar de aire para el equipo que conduce Gustavo Coronel, que arrancó el año con una seguidilla de tres partidos ante el mismo rival, dos amargos empates, pero clasificó de visitante.

Ahora, en suelo puntano, intentará sumar, para contrarrestar la igualdad de local. El lunes jugará a las 17.

4 los goles de Trecco en la temporada, tres en el torneo Federal A y 1 en la Copa Argentina.

CIPO08-F3.jpg

“Colón, un rival de gran magnitud”

Nico Trecco se puso la pilcha de héroe en General Pico y su gol le terminó dando la ansiada clasificación a Cipolletti en la Copa Argentina, que le permitirá al Albinegro enfrentar a otro equipo de Primera División en 32avos de final, con el antecedente imborrable del partido ante San Lorenzo de 2017.

“Muy contento, queríamos pasar, ni hablar, la magnitud del rival que se viene, es el último subcampeón de la Copa Sudamericana. Era muy difícil el partido pero pasamos a la otra ronda. Peleamos mucho para darle una alegría a nuestras familias, a ellos”, señaló el atacante.

“Muy contento más que por el gol por ayudar a que el equipo pase. Se viene el subcampeón de la Sudamericana, un rival de gran magnitud como Colón”. Nicolás Trecco El delantero fue determinante con su tanto.

Al realizar un análisis del partido y siempre en declaraciones a LU19 sostuvo: “Lo vi muy bien al equipo. El primer tiempo fue muy bueno. Sabíamos que en el segundo se nos iban a venir, tuvimos un descuido pero lo aguantamos. Estuvimos finos en todas las líneas y nos llevamos la clasificación”.

Y respecto a su trascendental conquista, comentó: “Contento más que por el gol por ayudar a que el equipo pase”.

Por su parte, el defensor Damián Jara destacó a la misma emisora: “Hicimos una pretemporada dura. Le dimos una alegría a la gente y vamos a enfrentar a un equipo de Primera División. No sé si fuimos superiores pero si muy sólidos e inteligentes”.

“Ahora jugamos el lunes, estamos muy bien y ojalá que sigamos por este camino. La gente quería que pasemos, el domingo no pudimos darle una alegría”.