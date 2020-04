La propuesta cuenta con cinco programas fundamentales para su funcionamiento:

1. Un 0800 para adultos mayores

Carreras anunció la creación de una vía de comunicación específica para los adultos mayores de la provincia. Se trata del 0800-3330167, a través del cual podrán tomar contacto con operadores que atenderán de 8 a 20 para cualquier tipo de consultas o inquietudes.

"Se pueden hacer consultas por asistencia de salud, preguntas sobre Anses o Pami, sobre horarios de bancos, si se encuentran con dificultades para moverse y necesitan de alguien que los ayude. Todas estas consultas que se reciban van a ser canalizadas en función del tipo de demanda", explicó la gobernadora.

2. Atención psicológica

El programa de atención psicológica generado por Provincia, en conjunto con el Colegio de Psicólogos de Río Negro, podrá ser solicitado por adultos mayores a través del 0800-3330167. Se trata de una consulta de alrededor de 40 minutos con un profesional.

"Estamos pasando por un momento difícil, muchas horas sin salir, sin hacer la vida social a la que estábamos acostumbrados, sin poder ir a un centro de abuelos a encontrarnos con amigos. Por eso entendemos que una consulta psicológica viene bien y puede ayudar a sobrellevar este momento. Al psicólogo se le pagara desde el área de Desarrollo Social y los profesionales que deseen sumarse podrán hacerlo a través del Colegio", remarcó Carreras.

3. Una cuenta de Facebook para entretenerse

El tercer programa consiste en la creación de una cuenta especial de Facebook (“Río Negro más 60”) dedicada al entretenimiento que funcione como un punto de encuentro para los adultos mayores de Río Negro. En la página podrán socializar y "encontrarse" con otras personas para compartir ideas, intereses, cuestiones sociales e inquietudes.

4. Programas de televisión y radio

La gobernadora anunció diferentes tipos de programas destinados a adultos mayores que se transmitirán a través de Canal 10 (televisión) y LU19 La Voz del Comahue (radio).

Por Canal 10, los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 9.30 se podrá sintonizar "Activáte en casa" con clases de gimnasia funcional, mientras que los martes y jueves en el mismo horario se enfocarán en clases de yoga.

De 9.30 a 10 de la mañana será el turno de "Río Negro te acompaña", un programa de información y asesoramiento para hacer trámites, como así también entrevistas con profesionales de la salud que brinden recomendaciones sobre cómo cuidarse en tiempos de pandemia. En tanto, de 14 a 14.40 se transmitirá "Río Negro te entretiene", con clases de jardinería, carpintería, tejido, literatura, entre otras actividades.

Por su parte, LU19 tendrá un programa de 15 a 18 con información dedicada especialmente a adultos mayores. El mismo se podrá escuchar a través de la radio o por internet.

5. Contacto con centros de adultos mayores

Finamente, en el último punto del programa, Carreras propuso el contacto y trabajo junto a los centros destinados a adultos mayores. "Están cerrados porque las personas que asisten tienen recomendado no salir de sus casas, pero queremos mantener vivo ese espíritu solidario de los centros de la provincia. Son más de 60 con los que tomamos contacto, pero invitamos a aquellos con los que aún no hayamos hablado, a comunicarse a través del 0800-3330167 para conversar sobre las problemáticas que se enfrentan en estos espacios tan necesarios que no pueden abrir", señaló la mandataria provincial.

Carreras aseguró que hoy los adultos mayores "son nuestra máxima preocupación" y que toda la comunidad debe contribuir para que estén "cuidados y protegidos".

