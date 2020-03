Carreras: "No estamos demorados ni un día en ninguna obra"

“Muchas veces hablamos del Plan Castello, pero cuando hacemos un corte transversal en las obras de la provincia, damos cuenta de que no estamos demorados ni un día en ninguna obra. Puede haber alguna en la que una empresa particular no pueda llegar con los cumplimientos que debe, pero no hay ni una sola demorada. Los recursos están, estamos cumpliendo con los pagos y estamos cuidando el empleo genuino”, ponderó.

IPPV

Carreras mencionó que tienen presentadas más de 1800 viviendas más, con proyectos ejecutivos terminados y terrenos asignados: “Presentamos las carpetas, reflotamos los temas y en Nación ha quedado claro que la vivienda es la prioridad para Río Negro, no sólo para el beneficiario, sino que, para la construcción, que es el mayor generador de empleos. Además de las que estamos construyendo este año, vamos a iniciar nuevas obras”.

Salud

En cuanto a las obras en el área de salud, Carreras detalló que la obra civil del hospital de Catriel está terminada, pero que están realizando el proceso de licitación para todo el equipamiento y el proceso de selección de personal para no sobrecargar al equipo existente.

LEÉ MÁS

Carreras en el inicio de sesiones legislativas: "Tenemos una provincia ordenada"

Fernández enviará proyecto para legalizar el aborto