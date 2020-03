Carreras en el inicio de sesiones legislativas Carrera, en el inicio de sesiones: "Tenemos una provincia ordenada"

Nutrición de las infancias

Carreras presentó ante los legisladores el programa “Río Negro Nutre”, en el cual se conjugan las políticas públicas que el estado rionegrino lleva adelante para garantizar que no haya desnutrición en el territorio provincial.

“Afortunadamente no se ha detectado ningún caso en Río Negro, pero sí muchos problemas de nutrición, como lo es el bajo peso y la obesidad. Son dos caras de una misma moneda, que es la pobreza, y la cual se expresa en los cuerpos de niños y niñas”, indicó la gobernadora.

A su vez, detalló que el plan incluye “programas alimentarios, la generación de entornos saludables y programas de capacitación” para erradicar la problemática en la provincia.

También hizo hincapié en la llegada de frutas frescas de la región a las escuelas. “Para eso, el Estado generó estrategias para poder vincular al productor con el consumidor, lo cual nos permitirá bajar costos, mejorar la rentabilidad de la fruta para el productor y que el producto llegue con la mejor calidad a los establecimientos escolares.

“Se proveerá de frutas a 276 comedores escolares a través de un convenio con la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén. Además, se hará entrega de la tarjeta nacional “AlimentAR”, para que familias rionegrinas que más lo necesitan puedan acceder a la canasta básica. Un programa que, desde el estado provincial, se respaldará con diferentes gestiones para garantizar la salud, el desarrollo, la educación y la seguridad de las niñas y niños en todo el territorio rionegrino”, concluyó Carreras.

El cuidado de los rionegrinos

Al llegar al segundo eje del discurso, la mandataria se refirió a la importancia de la seguridad vial y cuidado integral de las personas a través del programa de protección y prevención, el RN Emergencias y el Observatorio de Infancias.

Seguridad Vial

“Tenemos muy buenos indicios en materia de delitos, han ido mejorando, pero aún hay uno que todavía nos está alarmando, que es la cantidad de muertos en accidentes de tránsito. Si bien ha bajado en porcentaje sensible, sigue siendo alto. Tenemos 18 muertes cada 100 mil habitantes, es decir que estamos hablando de unas 130 muertes por accidentes en Río Negro durante el 2019”, indicó.

A su vez, Carreras se enfocó en el estado de las rutas, un factor clave a la hora de hablar de accidentes. “Hay una prioridad fuerte en las rutas y por eso en las gestiones hubo una priorización de plantear el mejoramiento. La Ruta 22, largamente demandada que todavía está sin terminar; la Ruta 23, que le faltan 100 kilómetros de asfalto; y la Ruta 151, que es alarmante lo que está pasando en esta última. Tenemos el tránsito de Vaca Muerta sin tener los recursos de Vaca Muerta”, agregó.

Seguridad del turismo

En cuanto a la seguridad de los turistas que visitan la provincia año a año, la gobernadora comentó que las personas eligen a Río Negro “porque es un destino seguro” y destacó que la temporada de verano fue “extraordinaria”, lo que “genera empleos y recursos”.

“Entendemos que la seguridad es un problema complejo, por lo que vamos a tener cada vez más controles sobre las rutas. También vamos a controlar el pesaje del tránsito y la primera experiencia de peaje en la Ruta 2 cuando esté finalizada su repavimentación, que va muy avanzada. Esa ruta a ser muy segura, pero todos tenemos que contribuir para que lo siga siendo. También vamos a controlar las cargas, porque no sabemos qué es lo que se está trasladando y se puede tener riesgos para los ciudadanos”, expresó la mandataria.

Cuidado de infancias y adolescencias

“La SENAF tiene una fuerte responsabilidad en torno a las infancias y adolescencias, por lo que estamos trabajando en conjunto y hemos logrado acuerdos con la Justicia. Entendemos que el bienestar es una responsabilidad del conjunto del estado generando los espacios cuidados que necesitamos. Hay un sistema de protección integral y hay que destacar el aumento de las familias solidarias en la provincia”, destacó Carreras.

Asimismo, mencionó que la educación será abordada desde diferentes ejes: la escuela te cuida y la escuela presente, para detectar situaciones de vulnerabilidad en los establecimientos escolares.

Salud

A la hora de hablar de salud, Carrera hizo foco en el trabajo de prevención que se está realizando en torno al nuevo coronavirus, como así también en importantes anuncios para los hospitales de cuatro de las ciudades más importantes de la provincia, como lo son Viedma, Cipolletti, Bariloche y General Roca.

“Queremos trabajar en la atención primaria y, por eso, hemos mencionado el protocolo del coronavirus. La provincia adhiere a las medidas que se toman desde Nación, pero –a su vez- tenemos desplegadas series de estrategias y programas de sensibilización en torno al virus”, comentó.

Posteriormente, realizó el anunció de un nuevo sistema que brindará ambulancias de terapia intensiva móviles totalmente equipadas a los hospitales públicos de Viedma, Cipolletti, Bariloche y General Roca que se sumarán a la flota ya existente.

“Si podemos anunciar esto es porque llevamos dos años trabajando en ello. Esta es la ventaja estratégica que nos da ser un gobierno de continuidad en la que no nos pasamos discutiendo el pasado, sino el futuro”, expresó.

La lucha contra las adicciones

Carreras aseguró que sería “imposible” luchas contra las adicciones sino se luchara, además, contra el narcotráfico.

“Por decreto hemos creado lugares de atención en cada municipio con fondos provinciales que adquirirán el hombre que su comunidad elija darle. Les vamos a poner un nombre más amigable y serán lugares donde se abordará de manera profesional la problemática de la adicción. Vamos a tener una red para escuchar, atender y dar soluciones en materia de adicciones”, explicó.

Desarrollo Económico

En el tercer eje, Carreras aseguró que “la producción con valor agregado es clave para potenciar la comercialización y el crecimiento económico”.

En este sentido, presentó la creación de la agencia “RN Exporta”, que permitirá a la provincia abrirse a nuevos mercados, generando políticas públicas para potenciar sectores productivos desde un desarrollo sostenible.

“En Río Negro tenemos un Estado presente de manera total y absoluta en todos los aspectos del desarrollo, en la generación de empleos y riquezas. Tenemos como visión estratégica para la producción primaria seguir aumentado el valor agregado de los productos”, indicó la gobernadora.

Turismo

En tanto, mencionó que el 30% del PBI está conectada de manera directa o indirecta al turismo en la provincia y mencionó que el factor principal por la cual las personas eligen Río Negro es por su “seguridad”. También destacó los trabajados que se están realizando para el 14 de diciembre de 2020, fecha en la que se producirá el eclipse total de sol y que traerá a miles de turistas extranjeros.

“Ya no hay lugares para que la gente se hospede para esa fecha, por lo que vamos a generar alojamientos alternativos que no sean una estafa, pero que propongan mayor número de camas. Con los turistas del exterior vamos a tener recursos de exportación”, concluyó.

Vaca Muerta

Por otra parte, la mandataria provincial destacó que el 10% del PBI es generado por los hidrocarburos.

“Somos la quinta provincia petrolera del país y estamos en una posición estratégica respecto de Vaca Muerta, por eso estamos trabajando mucho con el sector privado y las pymes. Todo lo que se extrae en Vaca Muerta pasa por Río Negro. Pero, ¿qué nos deja el paso de estas riquezas? Muy poco, y es por eso que lo estamos poniendo en debate. Queremos que el tránsito de estas riquezas que genera riesgos y desgastes de ruta también dejé algo para que los ciudadanos nos podamos desarrollar”, destacó.

También cuestionó cuánto “de esas riquezas están atravesando nuestras rutas” y “hacía qué puerto van”: “Nosotros consideramos que, si van a pasar por Río Negro, tienen que salir hacia el exterior por Río Negro, y ese es el gran desafío que tenemos por delante”.

Infraestructura y servicios públicos

En el cuarto eje, la gobernadora de Río Negro indicó que la provincia “desarrollará un plan de infraestructura integral, vinculado a la producción, el desarrollo, el cuidado del ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Además, continuará con la construcción de viviendas, hospitales y obras escolares”.

Obras en curso

“Muchas veces hablamos del Plan Castello, pero cuando hacemos un corte transversal en las obras de la provincia, damos cuenta de que no estamos demorados ni un día en ninguna hora. Puede haber alguna en la que una empresa particular no pueda llegar con los cumplimientos que debe, pero no hay ni una sola demorada. Los recursos están, estamos cumpliendo con los pagos y estamos cuidando el empleo genuino”, ponderó.

IPPV

Carreras mencionó que tienen presentadas más de 1800 viviendas más, con proyectos ejecutivos terminados y terrenos asignados: “Presentamos las carpetas, reflotamos los temas y en Nación ha quedado claro que la vivienda es la prioridad para Río Negro, no sólo para el beneficiario, sino que, para la construcción, que es el mayor generador de empleos. Además de las que estamos construyendo este año, vamos a iniciar nuevas obras”.

Salud

En cuanto a las obras en el área de salud, Carreras detalló que la obra civil del hospital de Catriel está termina, pero que están realizando el proceso de licitación para todo el equipamiento y el proceso de selección de personal para no sobrecargar al equipo existente.

El trabajo y los trabajadores

En el quinto eje, la mandataria aseguró que “Río Negro seguirá potenciando a emprendedores con créditos provinciales, hará hincapié en las escuelas técnicas y la profesionalización de los agentes públicos a través del PIAP, continuando con la digitalización y modernización del Estado”.

“Este tema ha sido mencionado en todo lo que hemos hablado hasta el momento. El Estado rionegrino es el actor de mayor impacto económico en la provincia, es el mayor empleador, al que se le suman los municipios. Vemos cómo los empleos públicos impactan en toda la provincia y, además, con todas las estrategias de fomento, también estamos impactando en el sector privado”, agregó.

Innovación y tecnología

En el sexto eje de su discurso, la gobernadora anunció la creación de la agencia “RN Innova”, para trabajar con el Polo Tecnológico Industrial de Bariloche, la empresa rionegrina INVAP y ALTEC, resideñar el mapa productivo provincial e impulsar la economía del conocimiento y la innovación.

Al respecto, Carreras mencionó que la innovación y la tecnología fue “una de nuestras banderas desde que asumimos” y que van a tener “una mirada real del futuro”.

Gestión y perspectiva de género

Finalmente, Carreras llevó al último eje, uno de los más importantes y resonantes: la gestión y perspectiva de género. En esta instancia, la mandataria anunció que Río Negro trabajará con perspectivas de género y un abordaje territorial de la violencia en los diferentes ambientes.

También anunció que se brindarán capacitaciones y se formará en la temática a los agentes de todas las áreas del Estado provincial con la aplicación de la Ley Micaela.

“Es un tema muy vigente en Río Negro por cuestiones obvias. Esta es la primera vez en la historia que una mujer abre las sesiones legislativas, y es el resultado de la lucha de miles de mujeres que cambiaron las condiciones. Si una mujer puede abrir las sesiones, es porque hemos avanzado mucho, pero aún falta camino por recorrer”, aseguró.

