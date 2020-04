Buscan confirmar si ya hubo contagios locales

Si bien los pacientes no viajaron al exterior ni conviven con alguien que lo haya hecho, no se descarta que la fuente de contagio sí lo haya hecho. Según detalló Iberó, sin brindar datos sobre los pacientes, hay compañeros de trabajo que sí cumplen los requisitos para ser considerados casos sospechosos y esperan los resultados de sus hisopados.

“Al hacer los análisis en la provincia, los resultados van a estar más rápido, pero no cambia el protocolo. No se hisopa a todos los contactos de un caso sospechoso. Los que no tienen síntomas son aislados”.“Hay que reforzar la decisión de quedarse en casa, no porque sea obligatorio, sino por responsabilidad”.Mercedes Iberó. Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud

El último parte sanitario contempló además el positivo de una mujer de 69 años en Bariloche. Otros dos pacientes fueron contemplados como sospechosos y se aguardan los resultados de los análisis.

Por su parte, se descartó el posible caso de un cipoleño que había sido aislado porque presentaba síntomas. El análisis de coronavirus dio negativo.

