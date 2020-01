Fue de esta manera que llegaron hasta el paraje El 30, pero no pudieron encontrarla por ningún lado. Este lunes se despertó a primera hora para continuar la búsqueda junto a sus familiares.

“Te pago lo que vas a hacer carneando a mi yegua. Sé que el que me la robó me conoce. Ofrezco $25 mil para que me la devuelvan”, comentó Yésica, desesperada, antes de tomar conocimiento de la terrible noticia.

Shekina

Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino de la zona, lograron detectar que los ladrones fueron dos.

Shekina se había incorporado hace siete años a la familia Rubilar gracias al primer trabajo de Yésica, con el cual pudo ahorrar lo suficiente para comprarla. Desde ese momento, se volvieron inseparables hasta este trágico hecho.

