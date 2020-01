“No me acuerdo si puse la alarma, sé que estaba bien cerrado porque lo controlo. lo empecé a buscar por Face. Estuvimos hasta las 3 de la mañana buscándolo. Entre los contactos que dejé, me llamaron de forma anónima ayer a las 14 y me avisaron que mi auto estaba quemado en Cuenca XVI”, relató la damnificada a LM Cipolletti.

Dijo que al publicarlo en las redes sociales también había recibido un llamado previo de una persona que le pidió 50 mil pesos de recompensa.

Según contó la damnificada, se comunicó con la comisaría 41, donde había radicado la denuncia, para que un móvil fuera a comprobar si el auto que había aparecido era el de ella. “Me dijeron que no podían ir hasta después de las 18. Entonces fui a ver si era mi auto. Como no conozco, puse el GPS. Me había indicado que era cerca de la escuela 356. No le dejaron nada. Lo desmantelaron y lo prendieron fuego”, señaló Marín.

Le pregunté a un vecino si había visto en qué circunstancia lo habían dejado ahí. Uno le dijo que a las 3.30 de la madrugada había sentido una explosión y salió a mirar. “La Policía nunca se enteró que se había quemado un auto. Me di cuenta que era el mío por un choque en el baúl. Llamé a la comisaría 18 para que me verifiquen que era mi auto, para el seguro. La respuesta que obtuve fue que no era su jurisdicción”, agregó.

Estuvo desde las 14.30 hasta las 20 en Cuenca XVI esperando que algún móvil apareciera hasta que su marido, con cierto enojo, fue a buscar a algún efectivo. “Ahora tengo que ver cómo seguirá el trámite en el seguro, como es modelo ’95 no es contra todo riesgo. Si me dan 80 mil pesos no me compro un auto”, se lamentó.

Se encontró con el vehículo sin asientos, sin motor, sin baterías, totalmente desmantelado e incendiado. Dijo que lo usaba tanto para ir a trabajar como para trasladar a los nenes.

“El interior estaba impecable, no le dejaron nada. Me desmantelaron todo. Y no me lo buscaron. Al auto lo encontré yo con la ayuda de la gente”, señaló indignada.

