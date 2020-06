Arman el primer centro de aislamiento en Fernández Oro

Si bien tienen la posibilidad de trasladar a los pacientes a Cipolletti, afirmó que resulta prudente anticiparse a la posibilidad de que haya un desborde.

Tal vez no ocurra y no sea necesario utilizar dicho espacio, pero ante el riesgo de nuevos contagios consideró que no está de más prever otro sitio de aislamiento para los vecinos."Todos esperamos que no pase, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad por completo", sostuvo.

Además,el centro está estratégicamente ubicado, a tal sólo 50 metros del hospital local. Y no cuentan con otros establecimientos de hospedaje en la ciudad.

"Está a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para lo que necesite. En principio, sirve para aislar a personas con Covid-19 que no revisten gravedad o personas sin Covid-19 -un grupo familiar- que necesiten cumplir un aislamiento preventivo,", comentó el jefe comunal de Oro.

Desde hace 45 días que vienen trabajando sobre el tema para acondicionar el lugar. Es un salón abierto, con subdivisiones, diez camas y dos baterías de baños completos. A tales fines, dijo que cumple con las condiciones.

"Creemos que tiene que estar disponible si la situación se complica. Por ahora, está contenida", evaluó Lavín.

Casos positivos

Hasta la fecha, hay cinco casos positivos activos en la localidad, todos conectados entre sí. Se esperaban los resultados de una muestra para confirmar o descartar otro caso sospechoso, pero en las últimas horas personal de Epidemiología de Oro informó que los resultados fueron negativos.

