Weretilneck: "Fui elegido gobernador solamente una vez"

Con encuestas en la mano, hay figuras del oficialismo que impulsan la postulación de Weretilneck para la gobernación. Sería su segundo periodo como mandatario luego de ser compañero de fórmula de Carlos Soria en 2011. “Cuando me plantean si puedo ser candidato o no, yo digo que este es mi primer mandato. Eso es lo que indica el sentido común, porque yo fui elegido gobernador una sola vez. Después está la interpretación jurídica. Se verá si soy candidato, pero es algo que me excede a mí”, manifestó Weretilneck a LU18.