En diálogo con LMCipolletti, agregó que realizará la denuncia en el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), más allá de la reunión que procura tener con las autoridades de la distribuidora. "Tenemos un vecino del Martín Fierro quemado y anoche de casualidad no pasó nada más grave porque los vecinos ya se estaban colgando del tendido para resolver el problema. ¿Qué pasa, nuestra vida no vale nada? Tenemos derechos, por más que no podamos pagar la luz", cuestionó la dirigente.

Encima comenzó a circular un audio con la voz de un hombre que instigaba a "reventar" las casas de los vecinos que estaban totalmente a oscuras. "Está para activar en la 2 y en la 10 (de febrero), hoy le caemos porque está re papa, se quedaron sin luz. Así que le caemos, vamos a meterle esta noche, loco", decía.

El miedo se apoderó de varios vecinos y vecinas, muchos de ellas solas con hijos chicos, mientras rogaban que volviese la luz. Pero recién esta mañana Edersa subsanó el problema.

Calderón espera que el Foro por la Tierra y la Vivienda la acompañe en la denuncia que dice que formulará en el Inadi nacional.

Sobre el corte de luz, personal de Edersa informó que el servicio se interrumpió debido a un excesivo consumo en esa zona, donde existe conexiones clandestinas.

Los asentamientos todavía no pueden acceder al servicio regularmente porque el Estado no concreta la urbanización de las tierras. Todos los expedientes están frenados en la Justicia por la feria extraordinaria que inició con la pandemia de coronavirus.

La guardia de Edersa repuso el servicio esta mañana y hay energía. Los vecinos están pidiendo una reunión con las autoridades.

