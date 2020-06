Por cercanía con el hecho en Martín Fierro, el hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia de Fernández Oro hasta el hospital de Cipolletti, donde permanece internado.

El vecino ingresó lúcido, orientado, pero con mucho dolor. Cerca de las 23, los médicos resolvieron su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva. "Está estable, con asistencia mecánica respiratoria", indicaron fuentes hospitalarias.

Sufrió quemaduras y será sometido a otros estudios más complejos para descartar lesiones internas. Su evolución, por ahora, ha sido buena.

El transformador que explotó en Martín Fierro es uno que limita con Fernández Oro. Todavía no se sabe qué paso realmente. Pero los vecinos manifestaron su preocupación y malestar porque se llega a esta situación, en ausencia del Estado.

"El lunes a la mañana se corto la luz -en un sector de Martín Fierro- y estuvimos hasta el martes por la noche esperando una respuesta que no llegó. Hay una familia conectada a ese transformador, que paga el servicio, a la que tampoco le tomaron el reclamo. Esa noche, casi cortamos la Ruta Chica del frío que hacía; y como no apareció nadie, este vecino subsanó el problema. No es lo corresponde, pero lo tuvo que hacer porque ya no se aguantaba. La luz duró hasta ayer, que se volvió a cortar. Volvió el vecino a arreglar, y esta vez se electrocutó", relató la vecina Miriam.

Los vecinos aseguran que algunos con pilar están conectados y pagan el servicio, mientras otros siguen enganchados. Dicen que muchos están sin trabajo en este contexto para terminar de hacer la conexión que exige Edersa, que implica que compren el cableado, la térmica y el disyuntor. Uno de los desocupados es el vecino electrocutado, a cargo de un hijo.

"Hemos buscado una solución a través de la Municipalidad y Edersa, donde te dan un número para reclamar pero nadie atiende. Es un desastre lo que está pasando. Como vecinos no nos registran y seguimos sin luz. Ahora hablamos con un ingeniero de Servicios Públicos para que se comunique, vamos a ver si de esta manera podemos tener una respuesta", expresó Beltrán.

Un problema sin fin

Desde el Foro por la Tierra y la Vivienda denunciaron la situación de los vecinos que viven en los asentamientos de Cipoletti, con reiteradas llamadas al Municipio y a Edersa para que se hagan cargo del suministro de la luz. Recordaron que los cortes e inconvenientes son frecuentes y los ponen en riesgo a todos.

Por eso exigieron que se concrete de una vez la regularización de los barrios populares y mientras dure este proceso, que Edersa "ponga trabajadores para que revisen, arreglen y realicen mantenimientos en todos los transformadores". También solicitaron que se arreglen las calles principales y conexión de agua potable y presencia de los agentes sanitarios para evualar los riesgos de otras enfermedades, más allá del coronavirus.

