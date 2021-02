"Vamos a vacunar en 4 meses lo que se esperaba hacer en 60 días"

La campaña de vacunación contra el coronavirus es mucho más lento de lo previsto a partir de los anuncios iniciales de Nación. Comenzó en diciembre y aún no se completó la primera etapa, que comprende a los empleados de salud del sector público y el privado. La segunda etapa se rediseñó, por lo que las dosis se distribuirán entre policías, docentes y ciudadanos mayores de 60 años. Esa fase no comenzará hasta no llegar al 100% de los empleados sanitarios.